Sohbet ederken kanala düştü: Acı haber 6 kilometre uzaklıktan geldi

Olay, Adana’da, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi’nde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sulama kanalı kıyısına gelen Yusuf Ayık bir süre burada oturup sohbet etti. İddiaya göre Ayık, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç, kısa sürede sürüklenmeye başladı.

“YÜZME BİLMİYORDU”

Çevredekilerin ifadesine göre yüzme bilmediği öne sürülen Ayık, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KANALDA SU KESİLDİ

Savcılık talimatıyla sulama kanalına verilen su kesildi. Ekipler gece boyunca kıyı hattında arama yaptı ancak Ayık’a ulaşılamadı. Su Altı Grup Amirliği ekipleri ara verilen çalışmaya sabah saatlerinde yeniden başladı.

6 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Suyun kesilmesiyle boşalan kanalda arama yapan ekipler çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekipler, Yusuf Ayık’ın cansız bedenini düştüğü noktadan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu.

Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)