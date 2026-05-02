7 motoryat batmıştı: Bodrum'daki o marinada enkazlar kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada 21 Mart’ta bir motoryatta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer teknelere de sıçradı. Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale edilirken geçen haftalarda bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yanan ve batan 7 motoryatın enkazının kaldırıldığı öğrenildi.

ALEVLER BÜYÜYÜP MOTORYATLARA SIÇRADI

Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada bağlı bir motoryatta 21 Mart günü saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki diğer teknelere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, denizden ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten 2 liman römorkörü ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri denizde önlem aldı.

7 MOTORYAT BATTI: 1 MOTORYAT KISMİ HASAR GÖRDÜ

Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 'Sisu', 'Dadstoy', 'Sieasta', 'Floating Asset', 'Cher', 'Iceberg' ve 'Lulu D Angel' isimli motoryatlar batarken, 'Breeze' isimli motoryat hafif hasar aldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi.

DENİZ YÜZEYİNDE OLUŞAN KİRLİLİĞE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın felaketinin 1 gün sonra denizde meydana gelen kirliliği temizlemek ve batık enkazları bölgeden uzaklaştırmak için kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile marina yönetiminin denetiminde sürdürülen çalışmalara, yetkili ve profesyonel ekipler dahil edildi.

Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale eden ekipler, atıkların yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. Temizliğin tamamlanmasından sonra yanarak batan 7 motoryatın bulunduğu alanda, geçen haftalarda enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarıldı. Motoryatlar marina içerisinde çekek sahasına alındı.

YATLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekipler tarafından deniz dibinde ve yüzeyinde yeniden temizlik çalışması başlatıldı. Çekek alanına getirilen yatların büyük çapta yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. (DHA)