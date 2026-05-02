Göl kış uykusundan uyanamadı: Görenler 'burası Antarktika mı?' diyor

Ağrı’da 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, Mayıs ayında buzla kaplı kalmaya devam ediyor. Buzların çözülmediği bölge, karlı dağlarla birlikte Antarktika'yı aratmayan eşsiz kış manzaraları sunuyor.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü, Mayıs ayı gelmesine rağmen hala kış uykusundan uyanamadı. Deniz seviyesinden 2 bin 241 metre yükseklikte bulunan gölün yüzeyi, çetin kış şartlarının ardından buzla kaplı kalmaya devam ediyor.

MAYIS AYINDA ANTARKTİKA MANZARASI

Normal şartlarda Nisan ayının başında buzları erimeye başlayan Balık Gölü, bu yıl şaşırtan bir tablo ortaya koydu. Çevresindeki karlı dağlarla birleşen buz kütleleri, bölgeye adeta Antarktika havası katıyor.

Sahildeki kayıkların kar altında kaldığı bu doğa harikası, kıştan kalma görüntüleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

Ağrı'daki Balık Gölü baharda da erimeyen buzlarıyla "Antarktika"yı andırıyor

"MAYIS AYINDA OLMAMIZA RAĞMEN YERDE 1-2 METRE KAR VAR"

Gölde gezinti yapan vatandaşlardan Sinan Ergül, Balık Gölü'nde buzların erimemesi ve karlı dağların güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Ovada baharın yaşandığını ancak Balık Gölü'nde kışı aratmayan manzaralarla karşılaştıklarını belirten Ergül, şu ifadeleri kullandı:

Balık Gölü muhteşem bir yer. Daha çok yaz aylarında ziyaretçiler geliyor. Mayıs ayında olmamıza rağmen yerde 1-2 metre kar var ve Balık Gölü'nün buzları daha erimedi. Önceki yıllarda nisan ayında buzlar erirdi.

Atlı kızaklar gitti: Doğu Anadolu’nun dev gölünde buzlar eriyorAtlı kızaklar gitti: Doğu Anadolu’nun dev gölünde buzlar eriyor

"DAĞLAR KARLA KAPLI, OVADA ÇİÇEKLER AÇMIŞ"

Antarktika'yı andıran buzla kaplı gölün etkileyici olduğunu ifade eden Ergül, "Mayıs ayına girdik ve gölün buzları çözülmemiş. Dağlar karla kaplı, ovada çiçekler açmış. Buzlar iki haftaya kadar zor erir. Buzun üzerindeyiz, manzara çok güzel anlatılmaz yaşanır. Herkesin bu doğal güzelliği gelip görmesini istiyorum. Bir yanda kar, bir yanda buz. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz." dedi.

Gölün kenarında bulunan Tanyolu köyünde yaşayan Ahmet Kızılkurt da önceki yıllarda gölün daha erken eridiğini ancak bu sene manzaranın daha güzel olduğunu ifade etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şiddetli yağış toprağı yardı: 9 yapı hasarlı, 1 ev tamamen kullanılamaz!
Şiddetli yağış toprağı yardı: 9 yapı hasarlı, 1 ev tamamen kullanılamaz!
Topunu almak için aracın altına girdi: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu
Topunu almak için aracın altına girdi: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu
Söke’de leylek yuvasına hayat kurtaran müdahale
Söke’de leylek yuvasına hayat kurtaran müdahale