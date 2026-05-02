Göl kış uykusundan uyanamadı: Görenler 'burası Antarktika mı?' diyor

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü, Mayıs ayı gelmesine rağmen hala kış uykusundan uyanamadı. Deniz seviyesinden 2 bin 241 metre yükseklikte bulunan gölün yüzeyi, çetin kış şartlarının ardından buzla kaplı kalmaya devam ediyor.

MAYIS AYINDA ANTARKTİKA MANZARASI

Normal şartlarda Nisan ayının başında buzları erimeye başlayan Balık Gölü, bu yıl şaşırtan bir tablo ortaya koydu. Çevresindeki karlı dağlarla birleşen buz kütleleri, bölgeye adeta Antarktika havası katıyor.

Sahildeki kayıkların kar altında kaldığı bu doğa harikası, kıştan kalma görüntüleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor.

"MAYIS AYINDA OLMAMIZA RAĞMEN YERDE 1-2 METRE KAR VAR"

Gölde gezinti yapan vatandaşlardan Sinan Ergül, Balık Gölü'nde buzların erimemesi ve karlı dağların güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Ovada baharın yaşandığını ancak Balık Gölü'nde kışı aratmayan manzaralarla karşılaştıklarını belirten Ergül, şu ifadeleri kullandı:

Balık Gölü muhteşem bir yer. Daha çok yaz aylarında ziyaretçiler geliyor. Mayıs ayında olmamıza rağmen yerde 1-2 metre kar var ve Balık Gölü'nün buzları daha erimedi. Önceki yıllarda nisan ayında buzlar erirdi.

Atlı kızaklar gitti: Doğu Anadolu’nun dev gölünde buzlar eriyor

"DAĞLAR KARLA KAPLI, OVADA ÇİÇEKLER AÇMIŞ"

Antarktika'yı andıran buzla kaplı gölün etkileyici olduğunu ifade eden Ergül, "Mayıs ayına girdik ve gölün buzları çözülmemiş. Dağlar karla kaplı, ovada çiçekler açmış. Buzlar iki haftaya kadar zor erir. Buzun üzerindeyiz, manzara çok güzel anlatılmaz yaşanır. Herkesin bu doğal güzelliği gelip görmesini istiyorum. Bir yanda kar, bir yanda buz. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz." dedi.

Gölün kenarında bulunan Tanyolu köyünde yaşayan Ahmet Kızılkurt da önceki yıllarda gölün daha erken eridiğini ancak bu sene manzaranın daha güzel olduğunu ifade etti. (AA)