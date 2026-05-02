Okul inşaatında işçi konteyneri alev alev yandı!

Yayınlanma:
İstanbul Güngören'deki okul inşaatında, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevleri gören işçiler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, 2 işçi konteyneri kullanılamaz hale geldi.

Güngören'in Güven Mahallesi Okul Sokakta bulunan Abdi İpekçi İlkokulu'nun inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde saat 16:00 sıralarında yangın meydana geldi. Konteynerden çıkan alevleri gören işçiler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde bulunan konteynere de sıçradı. Yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşanırken okul inşaatından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 2 işçi konteyneri kullanılamaz hale geldi.

"OKULUMUZUN İNŞAATI NE GÜZEL GİDİYORDU, NAZAR DEĞDİ"

Mahalle sakinlerinden Murat Akın, "Burası Abdi İpekçi İlkokulu. Yanan yer inşaat sahası, işçilerin kaldığı yer. Muhtemelen içeride soba ya da başka bir şey de olabilir. Büyük bir yangın oldu. İnşallah kimse yoktur. Okulumuzun inşaatı ne güzel gidiyordu, nazar değdi" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

