Öfkeli sürücü dehşet saçtı: Önce ezmeye kalkıştı sonra sopayla saldırdı

Bursa'da bir çekici sürücüsü tartıştığı kişilerin üzerine önce aracını sürdü, ardından inerek sopayla saldırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde çekici sürücü ile mahalle esnafı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, çekicisi sürücüsü aracına binerek, tartıştığı kişilerin üzerine önce aracını sürdü.

ÇEKİCİ TOPRAĞA SAPLANINCA ARAÇTAN İNİP SOPAYLA SALDIRDI!

Aracı toprağa saplanan sürücü, daha sonra inerek eline aldığı sopayla tartıştığı kişilere saldırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)