El frenini çekmeyi unuttu: Gölete düşen otomobili suya gömüldü
Sivas'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil gölete düştü. Suya gömülen otomobili kurtarmak için ekipler harekete geçti.
Sivas'ın Yıldız beldesinde el freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket ederek Yıldız Göleti'ne düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu suya gömülen otomobil kıyıya çıkarıldı.
Yıldız Göleti kıyısına park edilen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, el freni çekilmeyince kendiliğinden hareket ederek gölete düştü.
Akşam saatlerinde otomobilin gölete düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İçerisinde kimse bulunmayan otomobili kurtarmak için AFAD ekipleri suya girerek halat bağladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından suya gömülen otomobil vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. (DHA)