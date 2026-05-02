Bursa'da şüpheli ölüm: Selma öğretmen evinde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan 46 yaşındaki fen bilimleri öğretmeni Selma Kokoz, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine girilen dairede Kokoz’un yaşamını yitirdiği belirlenirken, ölüm nedeninin tespiti için cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Şehit Nuri Gül Sokak’taki apartman dairesinde meydana gelen olayda, Abdullahamid Han İmam Hatip Ortaokulu’nda görev yaptığı öğrenilen Kokoz’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİLER

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, öğretmeni yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Kokoz’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

