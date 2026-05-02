Topunu almak için aracın altına girdi: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kaçan topunu almak için hafif ticari aracın altına giren küçük yaştaki çocuk; son anda fark edilerek olası bir kazadan yara almadan kurtarıldı.

İlçeye bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki sokakta oyun oynayan küçük yaştaki bir çocuk, kaçan topunu almak isterken park halindeki hafif ticari aracın altına girdi.

Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen çocuğu fark etmeyen sürücü, hareket etti. O sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini fark edince hızlıca atlayıp çocuğu ayaklarından tutarak çekti.

Saniyelerle çocuğu aracın altından çeken Ete, olası facianın da önüne geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olayın ardından konuşan Bahtiyar Ete, "Orada kim olsa aynısını yapardı. Bir daha olsa hiç düşünmeden yine yaparım" dedi. (DHA)