Topunu almak için aracın altına girdi: Küçük çocuk kıl payı kurtuldu

Yayınlanma:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kaçan topunu almak için hafif ticari aracın altına giren küçük yaştaki çocuk; son anda fark edilerek olası bir kazadan yara almadan kurtarıldı.

KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN ARACIN ALTINA GİRDİ

İlçeye bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki sokakta oyun oynayan küçük yaştaki bir çocuk, kaçan topunu almak isterken park halindeki hafif ticari aracın altına girdi.

Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen çocuğu fark etmeyen sürücü, hareket etti. O sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini fark edince hızlıca atlayıp çocuğu ayaklarından tutarak çekti.

Görme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldıGörme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldı

FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Saniyelerle çocuğu aracın altından çeken Ete, olası facianın da önüne geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olayın ardından konuşan Bahtiyar Ete, "Orada kim olsa aynısını yapardı. Bir daha olsa hiç düşünmeden yine yaparım" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Türkiye
Şiddetli yağış toprağı yardı: 9 yapı hasarlı, 1 ev tamamen kullanılamaz!
Şiddetli yağış toprağı yardı: 9 yapı hasarlı, 1 ev tamamen kullanılamaz!
Söke’de leylek yuvasına hayat kurtaran müdahale
Söke’de leylek yuvasına hayat kurtaran müdahale