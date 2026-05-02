Söke’de leylek yuvasına hayat kurtaran müdahale

Aydın'da Söke’ye bağlı Sazlı Mahallesi’nde üreme amacıyla bölgeye gelen bir leylek çifti, yuvalarını mahallede bulunan beton bir elektrik direğinin üzerine yaptı.

Yaren leylek baba oldu: İlk yavruları yumurtadan çıktı

Kısa süre sonra yuvanın içinden elektrik hatlarının geçtiğini fark eden mahalle sakinleri durumu Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. Bunun üzerine EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, elektrik dağıtım şirketiyle iletişime geçerek teknik ekip ve metal platform desteği sağlanmasını talep etti.

YUVADAKİ YUMURTALAR ÖZENLE TAŞINDI

Beton direğe çıkan Bahattin Sürücü, yumurtaları dikkatlice alarak sıcak bir havluya sardı ve anne leyleğin görebileceği güvenli bir noktaya yerleştirdi.

Elektrik şirketinin ekipleri de direğin üzerine metal platform montajını gerçekleştirdi. Çevreden toplanan dallar kullanılarak yuva yeniden şekillendirildi ve yumurtalar tekrar dikkatle yerine konuldu. Bir süre sonra dişi leyleğin yuvaya geri dönerek yumurtaları kontrol ettiği ve kuluçkaya yattığı gözlendi.

“ÜREMEK İÇİN GELEN LEYLEK SAYISINDA ARTIŞ VAR”

Söke’de son dönemde üremek için gelen leyleklerin sayısında artış olduğunu belirten Bahattin Sürücü, süreci Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş ile birlikte değerlendirdiklerini söyledi. ​​​​​​​Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Söke Şefliği ekiplerinin de çalışmaya destek verdiğini ifade eden Sürücü, “Yuvayı güvenli hale getirmekle hem yangın riskini engelledik hem de leyleklerin ve yumurtadan çıkacak olan yavruların hayatını kurtarmış olduk. Hepimiz leyleklerin artık daha güvenli bir yuvada olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)