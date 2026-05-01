Yaren leylek baba oldu: İlk yavruları yumurtadan çıktı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, bu yıl da yıllardır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleği ağırladı. Göçten 15. kez dönen Yaren’in ilk yavrusunun yumurtadan çıktığı açıklandı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çiftin yavrularına ilgilendiğini ve bu yıl yuvada 3-4 yavru olabileceğini paylaştı.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu yıllardır ilgiyle takip edilen Yaren leylek, bu yıl da göçten gelerek 15’inci kez köye ulaştı.

24 Şubat’ta köye gelen ve ilk başta eşi Nazlı sanılan leyleğin, Adem Yılmaz’ın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşıldı. O anlar yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Yaren Leylek eşi Nazlı'ya kavuştu!Yaren Leylek eşi Nazlı'ya kavuştu!

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç’ta, her göç döneminde Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren leyleğin gelişi bu yıl da heyecan yaratıyor.

"İLK YAVRUSU YUMURTADAN ÇIKTI"

Son olarak Yaren leyleğin yavrusunun dünyaya geldiği belirtildi. Alper Tüydeş, konuyla ilgili sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaptı. Tüydeş, "Yaren’in Leylek’in dün itibariyle ilk yavrusu yumurtasından çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz açıdan dolayı ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Türkiye
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Trabzon'da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
Adilcevaz'da açan badem çiçeklerinin Van Gölü ile birleşen manzarası herkesi büyüledi
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!
1 Mayıs Samsun’da coşkuyla kutlandı!