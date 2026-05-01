Yaren leylek baba oldu: İlk yavruları yumurtadan çıktı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu yıllardır ilgiyle takip edilen Yaren leylek, bu yıl da göçten gelerek 15’inci kez köye ulaştı.

24 Şubat’ta köye gelen ve ilk başta eşi Nazlı sanılan leyleğin, Adem Yılmaz’ın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşıldı. O anlar yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Yaren Leylek eşi Nazlı'ya kavuştu!

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç’ta, her göç döneminde Adem Yılmaz’ın kayığına konan Yaren leyleğin gelişi bu yıl da heyecan yaratıyor.

"İLK YAVRUSU YUMURTADAN ÇIKTI"

Son olarak Yaren leyleğin yavrusunun dünyaya geldiği belirtildi. Alper Tüydeş, konuyla ilgili sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaptı. Tüydeş, "Yaren’in Leylek’in dün itibariyle ilk yavrusu yumurtasından çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz açıdan dolayı ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl" ifadelerini kullandı.