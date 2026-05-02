Eskişehir'de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak’ta bulunan 2 katlı evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Nazım Aydoğmuş’tan haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi.
KAPIYI AÇINCA ACI MANZARA ORTAYA ÇIKTI
Ellerindeki yedek anahtarla eve giren yakınları, Aydoğmuş’u evin içinde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Eve gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Nazım Aydoğmuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Aydoğmuş’un cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
2 çocuk babası Aydoğmuş’un ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı belirtilirken şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)