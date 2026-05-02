Türkiye'nin ilk zürafa yavrusunun adı belli oldu

'Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 14 Şubat'ta doğan Türkiye'nin ilk yavru zürafasına, halk oylamasıyla "Çınar" ismi verildi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük 'doğal yaşam alanları'ndan biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda doğan erkek zürafa yavrusunun isminin konulması için Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından anket yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, katıldığı bir televizyon programında, zürafa yavrusunun adının anket sonucunda "Çınar" olarak belirlendiğini açıkladı.

zurafa.jpg

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DÜNYAYA GELDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Kasım 2024'te dişi zürafa Selvi'nin hamile kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hamileliği 15 ay kadar sürüyor. Bu sürede erkek zürafamız Şakir, fizyolojik ömrü dolduğu için vefat etti. Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Selvi’nin yavrusu oldu. Gece doğum başladı ve 1,5 saat sonra Selvi yavrusunu doğurdu. Sağlıklı bir erkek yavrumuz oldu."

Türkiye'de doğan ilk zürafa olan "Çınar", Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin ilgisini çektiği öğrenildi.

zurafalar.jpg

"BABASINI GÖRMÜŞTÜM, ŞİMDİ YAVRUSUNU GÖRDÜM"

Okan Araman, Antakya'dan Doğal Yaşam Parkı'nı gezmek için geldiklerini belirterek "Türkiye'de ilk defa zürafanın doğduğunu duyduk. Onu görmeye geldik, ben oğlum kadar küçükken buraya gelmiştim. Şakir'in babasını görmüştüm. Şimdi de yavrusunu gördüğümüz için heyecan duyduk." dedi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

