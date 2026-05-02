Bakan Gürlek'ten zaman aşımı sorusuna net yanıt

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmeler, Türkiye’nin geçmişindeki faili meçhul cinayetleri yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1990’lı yıllardan bu yana süregelen ve kamuoyunda derin izler bırakan dosyalarla ilgili hukuki çerçeveyi değerlendirdi. Gürlek, yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın bu süreçteki rolüne ve "zaman aşımı" konusundaki yasal sınırlara açıklık getirdi.

HUKUKİ SINIRLAR VE ZAMAN AŞIMI ENGELİ

Bakan Gürlek, özellikle 1990’lı yıllarda işlenen ve aralarında Uğur Mumcu, Hrant Dink ile Ahmet Taner Kışlalı gibi isimlerin de bulunduğu suikast dosyalarına değindi.

Bu dönemi Türkiye için "karanlık bir süreç" olarak nitelendiren Gürlek, pek çok dosyanın önündeki temel engelin "zaman aşımı" olduğunu ifade etti.

Hukuki açıdan yapılabileceklerin belirli bir çerçevede sınırlı olduğunu hatırlatan Gürlek, zaman aşımına uğramış dosyalar için mevcut yasalar dahilinde işlem yapmanın zorluğuna dikkat çekti.

BAKAN GÜRLEK'TEN ZAMAN AŞIMI SORUSUNA NET YANIT

Zaman aşımı kısıtlamalarına rağmen açık kapı bırakan Bakan Gürlek, soruşturmaların seyrini değiştirebilecek kriteri "yeni deliller" olarak belirledi.

TV100’de yer alan bilgilere göre Gürlek; somut, yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması durumunda adaletin tesisi için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı. Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaklaşımını şu sözlerle özetledi: