Annesini bıçakla rehin adı: Vurularak etkisiz hale getirildi

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde annesiyle tartışan Serhat Aydın, elindeki bıçakla annesini rehin aldı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine de saldıran Aydın, açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Koldere Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Aydın ile annesi H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, bıçakla annesini rehin aldı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, Aydın’ın annesine bıçakla zarar verdiğini belirledi. Güvenlik güçleri bir yandan şahsı ikna etmeye çalışırken, diğer yandan müdahalede bulundu. Ancak Aydın’ın jandarma personeline de bıçakla saldırması üzerine ekipler ateş açtı. Vurularak etkisiz hale getirilen Aydın, kaldırıldığı Doğanyol Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayda yaralanan anne H.A. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI