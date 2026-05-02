Annesini bıçakla rehin adı: Vurularak etkisiz hale getirildi
Malatya’nın Doğanyol ilçesinde annesiyle tartışan Serhat Aydın, elindeki bıçakla annesini rehin aldı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine de saldıran Aydın, açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Koldere Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Aydın ile annesi H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, bıçakla annesini rehin aldı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olay yerine ulaşan ekipler, Aydın’ın annesine bıçakla zarar verdiğini belirledi. Güvenlik güçleri bir yandan şahsı ikna etmeye çalışırken, diğer yandan müdahalede bulundu. Ancak Aydın’ın jandarma personeline de bıçakla saldırması üzerine ekipler ateş açtı. Vurularak etkisiz hale getirilen Aydın, kaldırıldığı Doğanyol Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayda yaralanan anne H.A. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Konuya ilişkin Malatya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şüphelinin annesine ve müdahale eden personele bıçakla saldırmaya çalıştığı ifade edilerek, "Malatya ili Doğanyol ilçesi Koldere Mahallesi’nde 01 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.48 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyaç duyulmuştur. İstanbul ilinden yapılan bir ihbarda, S.A. isimli şahsın annesinin evine girmesine izin vermediği bildirilmiştir. İhbar üzerine Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Saat 21.15 sıralarında olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli şahsın dengesiz davranışlar sergilediğini ve annesi H.A.’yı bıçakla rehin aldığını tespit etmiştir. Şahsın annesine zarar vermeye başlaması ve müdahale eden güvenlik güçlerine bıçakla saldırması üzerine, görevli personel tarafından meşru müdafaa kapsamında ateş edilerek şüpheli etkisiz hale getirilmiştir. Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan H.A. isimli vatandaşımız, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. (DHA)