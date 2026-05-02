Otobüs faciasında yürek burkan veda: Kazadan yaralı kurtulan 4 yaşındaki Sancar annesini sargılar içinde uğurladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Elif Kel, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen duygusal törenle toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan 4 yaşındaki oğlu Sancar, annesini sargılar içinde son yolculuğuna uğurladı.

YEĞENİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

Çerkezköy’de yaşayan Elif Kel, Manisa’daki yeğeninin düğününe katılmak üzere çocukları Sancar, Muhittin ve İlknur ile birlikte Tekirdağ-İzmir seferini yapan otobüse binmişti. Ancak otobüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada, Elif Kel ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında oğlunun da bulunduğu 30 kişi yaralandı.

KÜÇÜK SANCAR ANNESİNE SARGILARLA VEDA ETTİ

Elif Kel için Çerkezköy Veliköy Kebir Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Şevket Kel’in yanı sıra kazada yaralanan ve hastaneden yeni taburcu edilen 4 yaşındaki oğlu Sancar katıldı. Küçük çocuğun vücudundaki sargılarla annesinin cenazesinde bulunması yürekleri dağladı.

"O BENİM BEL KEMİĞİMDİ"

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken eşi Şevket Kel, eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kel, "O benim bel kemiğimdi. Ne o ne ben birbirimizin kalbini hiç kırmadık. O beni bırakıp gitti" sözleriyle acısını dile getirdi.

Elif Kel’in cenazesi, kılınan namazın ardından Veliköy Mezarlığı’nda dualarla defnedildi. (DHA)