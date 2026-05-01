Son Dakika | Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir’in Bandırma ilçesi sınırlarında, gece geç saatlerde trafik kazası yaşandı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği yolcu otobüsünün devrilmesi nedeniyle araç içerisinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı.

KÜLEFLİ KAVŞAĞI'NDA OTOBÜS DEVRİLDİ

Kaza, saat 03.30 sularında Külefli Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ ilinden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgede can pazarı yaşandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın haber verilmesi üzerine kaza mahalline vakit kaybetmeden çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri otobüs içerisinde sıkışan veya mahsur kalan yolculara müdahale ederken, emniyet güçleri de otoyol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrol altına aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan yolculara, sağlık personeli tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı vatandaşlar, daha sonra hazır bekletilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunan polis ekipleri, yolcu otobüsünün devrilme nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve trafik akışını normale döndürme çabaları devam ediyor.

(DHA)