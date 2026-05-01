Valilik sabaha karşı duyurdu: İstanbul'a 1 Mayıs ablukası

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün “şehirde huzur ortamında kutlanabilmesi adına” tüm birimlerin 7/24 esasına göre çalıştığı ifade edildi. Yapılan sanal devriye faaliyetlerinde bazı grupların sosyal medya üzerinden valiliğin aysa yasa dışı olduğunu iddia ettiği eylem çağrısı yaptığının belirlendiği vurgulanan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca vatandaşların can ve mal güvenliği için bir dizi sert tedbir kararı alındığı kaydedildi.

İLÇE BELEDİYELERİNE VE İETT'YE TALİMAT VERİLDİ

Valilik, saat 05.00 itibarıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde emniyet birimlerince steril hale getirilen alanlardaki çöp konteynerlerinin bir gece önceden kaldırılmasını kararlaştırdı. Yürüyüş güzergahları üzerindeki taş ve benzeri maddelerin temizlenmesi istenirken, İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2026 günü başka uygun noktalara kaydırılması ve cam duraklarla ilgili düzenleme yapılması talimatı verildi. Ayrıca Beşiktaş İnönü Stadı yanındaki temizlik işleri otoparkı emniyet kullanımına ayrıldı.

KADIKÖY VE BEYOĞLU'NDA YOLLAR KAPATILIYOR

Kadıköy’de saat 05.00 itibarıyla Rıhtım Sokak, Albay Faik Sözdener Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi ve General Asım Gündüz Caddesi arasındaki tramvay yolu trafiğe kapatılacak. Tıbbiye, Rıhtım ve Kurbağalıdere caddeleri İETT ve minibüs hatlarına kapatılırken; İspark, Kadıköy Sahil ve Kuşdili otoparklarına sivil araç alınmayacak. Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan, İnönü, Tersane ve Tarlabaşı gibi ana arterlerde 30 Nisan perşembe saat 20.00'den 2 Mayıs cumartesi saat 07.00'ye kadar otopark yasağı uygulanacak.

METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Ulaşım kısıtlamaları kapsamında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey durakları tamamen kapatıldı. Mecidiyeköy istasyonunun sadece Meydan çıkışı açık tutulurken; Kabataş-Taksim Füniküler hattı, İstiklal Caddesi Nostalji tramvayı, Tünel Meydan-Karaköy Füniküler hattı ve T3 Kadıköy-Moda tramvayı seferleri durduruldu. Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı otobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatıldı.

DENİZ ULAŞIMI VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Avrupa ve Anadolu yakası arasında Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerindeki iskelelere yolcu taşınmayacak. Eyüp seferleri sürerken; Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil seferleri iptal edildi. Beyoğlu'nda kapatılan yollara alternatif olarak Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Piyalepaşa Bulvarı önerildi. Kadıköy'de ise sürücülerin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Acıbadem Caddesi ve D-100 kara yolunu kullanmaları istendi. Kartal'da Savarona ve Hükümet caddeleri saat 11.00'den itibaren kapatılacak, Şişli'de ise Büyükdere ve Halaskargazi caddelerinde ulaşım kısıtlanacak.