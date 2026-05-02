Onlarca çocuk ölebilirdi ertesi gün tekrar açıldı! İstanbul'da büyük park skandalı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan ve okul gruplarına hizmet veren “Yeşil Nesil Atölyeleri KidslandPark” adlı etkinlik alanında ciddi bir güvenlik ihlali yaşandı. Polonez Mahallesi Polonezköy Yolu üzerindeki tesiste 27 Nisan 2026 günü saat 13.40 sıralarında meydana gelen kazada, çocukların kullandığı kaydırak alanındaki platform aniden çöktü.

Olay sırasında alanda 500’ün üzerinde çocuğun bulunduğu öğrenildi. Kaydırağa çıkış merdiveninin hemen ardından yer alan ve büyük kaydırağa geçişi sağlayan platformun çökmesiyle birlikte 20’den fazla çocuk yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düşerek üst üste yığıldı. Bazı çocukların birbirlerinin altında kaldığı, nefes almakta zorlandıkları ve panik yaşandığı belirtildi.

Kazada en az 6 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, bazı çocuklarda kırık ve çıkıklar oluştuğu, bir çocuğun ameliyata alındığı ve kafa travması geçiren çocukların olduğu öğrenildi. Yaralanan çocukların büyük kısmının daha sonra taburcu edildiği ve evlerinde tedavi gördüğü ifade edildi.

“KAYDIRAKTAN DÜŞTÜ DİYEREK GERÇEĞİ GİZLEDİLER”

Kazaya tanık olan bir veli ise yaşananların örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü. Veli, olayın ardından öğretmen ve velilerin alana alınmadığını belirterek, “Kazadan sonra ‘Biz ekip olarak giriyoruz’ diyerek kimseyi içeri almadılar. Çocukları yürüterek getirdiler ve ‘kaydıraktan düştü’ diyerek doğru düzgün bilgi vermediler” dedi.

Kendi çocuğunun da kafatasında kırıklar olduğunu belirten veli, “Çocuğum sürekli ağlıyordu. Bize 'arkadaşları düşünce korktu' dediler. Ancak kontrol ettiğimizde ayağında yaralar vardı, çorabı yırtılmıştı. Buna rağmen ‘iyi durumda’ diyerek hastaneye götürmek istemediler” ifadelerini kullandı.

Kazanın yaşandığı platform

“AMBULANS ÇAĞRILMADI, POLİSE HABER VERİLMEDİ”

Velinin iddialarına göre, olayın ciddiyetine rağmen sağlık ve güvenlik prosedürleri işletilmedi. “15-20 çocuk düşmüş, bazılarında kırıklar var. Benim çocuğumun kafatasında kırık çıktı. Hastanede tomografi çekilince ortaya çıktı” diyen veli, ambulans çağrılmadığını ve polise bilgi verilmediğini belirtti.

“Bu adli bir olay, polis nerede?” diyerek duruma tepki gösterdiğini belirten veli, karakolu aradığında olaydan haberleri olmadığını öğrendiğini söyledi.

VELİLERE ‘ŞİKÂYETÇİ OLMAYIN’ BELGESİ

Veli ayrıca, organizasyon firmasının birinci derecede suçlu olduğunu belirterek, firma tarafından bazı velilere olay sonrası imzalatılmak istenen belgeler olduğunu iddia etti. Veli, “Masrafları karşılayacaklarını söyleyip ‘şikâyetçi olmayacağım’ içerikli kağıtlar imzalatmaya çalıştılar. Diğer velilere de ‘sakın imzalamayın’ dedim” ifadelerini kullandı.

DENETİM YOK, FAALİYET DEVAM ETTİ

Tüm bu iddialara rağmen tesisin kazadan bir gün sonra yeniden faaliyete geçtiği öğrenildi. Olay yerine daha sonra zabıta ve polis ekiplerinin geldiği, ancak sadece kazanın yaşandığı kaydırağın kaldırıldığı belirtildi.

Veliler ve yurttaşlar, yaşananların ardından sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve çocukların güvenliği için tesisin acilen denetlenmesini talep ediyor.