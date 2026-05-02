AKP'li başkan İŞKUR alımlarında "kayırma" yaptıklarını itiraf etti: Sıra sonra garibana gelecekmiş

AKP Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın, parti teşkilatıyla gerçekleştirdiği toplantıdali İŞKUR üzerinden yapılan alımlara ilişkin konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı. Teşkilat üyelerine Hakkari’deki işe alım süreçlerine nasıl müdahale ettiklerini ve "listeleri" nasıl yönettiklerini anlatan Kaya'nın, resmi belgeleri partiye teslim etmeyen kamu görevlilerine yönelik tehditvari ifadeleri ve usulsüzlük itirafları kamuoyunda infial yarattı.

AKP'Lİ BAŞKAN İŞKUR ALIMLARINDA "KAYIRMA" YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Toplantıdaki konuşmasında Hakkari merkezde sürecin kendi talimatları doğrultusunda sorunsuz ilerlediğini belirten Zeydin Kaya, başka bir bölgede resmi listeleri kendilerine vermeyen memurları hedef aldı.

Kaya, "Burada memurlar size listeyi vermedi. Ne onu verdi ne onu verdi ve sizin elinizde patladı. Dolayısıyla o listeyi vermeyen memur kim ise, o memur hakkında gereğini yapacağız. İstersen kaymakamın babası olsun" diyerek kamu görevlisini açıkça tehdit etti.

Sürecin "yönetilemediğini" savunan Kaya, "O sıfır gelir listesi üzerinden yürüyecektiniz. Fakat o listeyi almayınca olmadı" ifadeleriyle, kamu kurumlarındaki listelerin parti denetimine girmesi gerektiğini savundu.

Zeydin Kaya ise konuşmasının sonunda, bir evde memur veya iki çalışan varsa o isimlerin silineceğini, ancak "liste istenirse" yeniden adım adım verileceğini belirterek teşkilatını sakinleştirmeye çalıştı.

SIRA SONRA GARİBANA GELECEKMİŞ

Görüntülerin devamında, teşkilat üyelerinin "geliri olmayanların" dışındaki isimleri de listeye dahil etme taleplerine değinen Kaya, "Siz de haklı olarak şöyle düşündünüz; 'Ya falan yanımdaki arkadaşım sıfır gelirli olmasa da aldılar.' Yani olmadı yani. Hakkari'de de olmadı, başka yerde de olmadı" sözleriyle usulsüz alım girişimlerini itiraf etti.

Bundan sonraki süreçte önce kendi arkadaşlarının sonra kalan yerlerde de sıranın garibana geleceğini şu şekilde anlattı:

"Biz bundan sonra şunu yapacağız yani: Bir evde eğer memur varsa, onlar silinecek. Bir evde iki kişi varsa silinecek. Onun dışında diğerleri de bu milletin garibanları. Bir dahaki sefere geldiği zaman onlar bekleyecek, kalacak, yeniden çıkmayanlara adım adım eğer liste istiyorsanız listede vereceğiz."

"DEVLETİ KENDİ MÜLKÜ, MEMURU KAPI KULU SANIYORLAR"

Söz konusu görüntülere tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP’nin adalet ve liyakat anlayışının deşifre olduğunu belirtti. Emir, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi yurttaşlar yerine parti yakınlarının listeye alınmaya çalışıldığını ve buna direnen memurların "nobranlıkla" tehdit edildiğini vurguladı.

Emir, "Devleti kendi mülkü, kanun uygulayan memuru kapı kulu sanan bu nobranlık... İşte AKP tam olarak budur" değerlendirmesinde bulundu.

Zeydin Kaya'nın konuşması şu şekilde: