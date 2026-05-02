Amasya’da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Amasya’nın Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmana ait yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendi

İSTİNAF DUVARI EVİN BAHÇESİNE SAVRULDU

Çökme sonucu duvar parçaları, binanın alt kısmında yer alan müstakil evin bahçesine doğru savruldu. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, büyük bir gürültü üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak alanı emniyet şeridiyle kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)