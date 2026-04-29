İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç metrelerce sürüklendi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir okulun bahçesini çevreleyen istinat duvarı çöktü. Toprak kaymasıyla birlikte, sokakta park halinde bulunan bir otomobil de okul bahçesine sürüklendi.

Yol bir metre çöktü: Vatandaşlar tedirgin oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 224. Sokak’ta meydana geldi. Yol ile alt kotta yer alan Mevlana İlkokulu’nun bahçesini ayıran duvar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ, OKULUN BAHÇESİNE SÜRÜKLENDİ

Duvarın çökmesiyle birlikte kayan toprak, kaldırımda park halindeki aracı da sürükleyerek okul bahçesine taşıdı. Ayrıca çevrede bulunan bir elektrik direği de devrildi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, elektrik dağıtım ekipleri de olası risklere karşı enerji akışını geçici olarak durdurdu.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, meydana gelen hasarla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)