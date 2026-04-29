Belediye kazı yaparken insan kemikleri çıktı! Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde belediyenin yürüttüğü çalışma sırasında Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu. İnsan kemikleri ve küp parçalarına rastlanması üzerine bölgeye giriş-çıkışlar kapatıldı. Tarihi buluntuların müzeye nakli için çalışma başlatıldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde belediye tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları sırasında tarihin izlerine rastlandı. Yeni Mahalle mevkisinde gerçekleştirilen kazı işlemlerinde ortaya çıkan bulgular üzerine bölge koruma altına alınarak inceleme başlatıldı.

İŞ MAKİNESİNİN KAZISINDA TARİHİ MAĞARA ÇIKTI

Kırıkhan Belediyesi ekipleri Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan sosyal tesis alanında genişletme ve yenileme faaliyetleri yürütürken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

İş makineleriyle yapılan zemin kazısı esnasında bir mağara girişi fark edildi. Çalışmaların derinleşmesiyle birlikte mağaranın sıradan bir oluşum olmadığı ve içerisinde çeşitli tarihi kalıntıların bulunduğu anlaşıldı.

1284107.jpg

İNSAN KEMİKLERİ VE KÜP PARÇALARI BULUNDU

Mağara içerisinde yapılan ilk gözlemlerde çok sayıda insan kemiği ve parçalanmış küp kalıntılarına rastlanması üzerine belediye görevlileri faaliyetleri derhal durdurma kararı aldı.

1284108.jpg

ROMA DÖNEMİNE AİT KAYA MEZARIYMIŞ

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlar sevk edildi. Arkeologlar ve teknik heyet tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda yeraltı yapısının Roma dönemine ait bir kaya mezarı olduğu netlik kazandı.

Bir değil, iki değil: İnşaatta tam altı tane gemi enkazı buldularBir değil, iki değil: İnşaatta tam altı tane gemi enkazı buldular

1284105.jpg

BÖLGEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Tarihi buluntuların tespit edilmesinin ardından jandarma ve belediye ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları güvenlik amacıyla tamamen kapattı. Roma devrinden kalma olduğu belirlenen kaya mezarının ve içerisindeki objelerin korunması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uzman ekipler kaya mezarının güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi ve müze envanterine kazandırılması için nakil çalışmalarına başladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Türkiye
Kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Şoför hayatını kaybetti!
Kesilen ağaç kamyonetin üzerine devrildi: Şoför hayatını kaybetti!
Bakanlık harekete geçti: Çocuk terliği piyasadan toplatıldı!
Bakanlık harekete geçti: Çocuk terliği piyasadan toplatıldı!
Valinin öve öve bitiremediği 153 milyonluk yol ilk senesinde çöktü
Valinin öve öve bitiremediği 153 milyonluk yol ilk senesinde çöktü