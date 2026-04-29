Belediye kazı yaparken insan kemikleri çıktı! Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde belediye tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları sırasında tarihin izlerine rastlandı. Yeni Mahalle mevkisinde gerçekleştirilen kazı işlemlerinde ortaya çıkan bulgular üzerine bölge koruma altına alınarak inceleme başlatıldı.

İŞ MAKİNESİNİN KAZISINDA TARİHİ MAĞARA ÇIKTI

Kırıkhan Belediyesi ekipleri Yeni Mahalle sınırları içerisinde bulunan sosyal tesis alanında genişletme ve yenileme faaliyetleri yürütürken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

İş makineleriyle yapılan zemin kazısı esnasında bir mağara girişi fark edildi. Çalışmaların derinleşmesiyle birlikte mağaranın sıradan bir oluşum olmadığı ve içerisinde çeşitli tarihi kalıntıların bulunduğu anlaşıldı.

İNSAN KEMİKLERİ VE KÜP PARÇALARI BULUNDU

Mağara içerisinde yapılan ilk gözlemlerde çok sayıda insan kemiği ve parçalanmış küp kalıntılarına rastlanması üzerine belediye görevlileri faaliyetleri derhal durdurma kararı aldı.

ROMA DÖNEMİNE AİT KAYA MEZARIYMIŞ

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlar sevk edildi. Arkeologlar ve teknik heyet tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda yeraltı yapısının Roma dönemine ait bir kaya mezarı olduğu netlik kazandı.

Bir değil, iki değil: İnşaatta tam altı tane gemi enkazı buldular

BÖLGEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Tarihi buluntuların tespit edilmesinin ardından jandarma ve belediye ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları güvenlik amacıyla tamamen kapattı. Roma devrinden kalma olduğu belirlenen kaya mezarının ve içerisindeki objelerin korunması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Uzman ekipler kaya mezarının güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi ve müze envanterine kazandırılması için nakil çalışmalarına başladı. (DHA)