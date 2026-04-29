Otobüsünü tamir için getirdiği dükkanda silahlı saldırıya uğradı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D., aracını tamir için getirdiği iş yerinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ağır yaralı adamın tedavisi sürüyor.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki şüpheli; burada, otobüsünü tamir için getiren Ahmet D.'ye tüfekle ateş etti.
51 YAŞINDAKİ ADAM BACAKLARINDAN YARALANDI
51 yaşındaki Ahmet D., bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırganlar ise motosikletle olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine Sinanbey Mahallesi, 22. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren oto tamir dükkanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)