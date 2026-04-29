Sultangazi’de yangın! Kağıt deposu alev aldı, söndürüldü

Sultangazi’de dört katlı bir binanın alt katında faaliyet gösteren kağıt deposunda çıkan yangın hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin yükselmesiyle birlikte çalışanlar ve mahalle sakinleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

KAĞIT DEPOSUNDA ALEVLER YÜKSELDİ

Esentepe Mahallesi 2850. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin depo bölümünde saat 16.50 sularında yangın meydana geldi. Bodrum katındaki kağıtların alev aldığını gören iş yeri personeli, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye personeli ile güvenlik gücü yönlendirildi.

YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşmadan önce çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar yangın tüplerini kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, çevre emniyetini alarak soğutma çalışmalarını tamamladı ve yangını binanın üst katlarına sıçramadan söndürdü.

İzmir’de acı yangın: Baba öldü engelli oğlu ağır yaralandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Çıkan yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi yaşanmadı. Depoda maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangının hangi sebeple başladığını belirlemek amacıyla olay yerinde teknik inceleme başlattı. (DHA)