İzmir’de acı yangın: Baba öldü engelli oğlu ağır yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi 513 Sokak'taki üç katlı bir apartmanın en üst katında gece yangın çıktı.

YANGININ ÇIKIŞI

Gece saatlerinde daireden yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kartal’da 4 katlı binada yangın: Alevler metrelerce yükseldi!

BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU AĞIR YARALI

Ekiplerin daire içinde yaptığı incelemede Hasan Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında ağır yaralanan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğur Girgin'in durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Sarıyer'de 5 katlı binada yangın: Alevler tüm çatıyı sardı

CENAZE MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Hasan Girgin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)