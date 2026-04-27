Kartal’da 4 katlı binada yangın: Alevler metrelerce yükseldi!

Yayınlanma:
Kartal Cevizli Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın doğalgaz kutusu alevlere teslim oldu. Metrelerce yükselen alevler itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin gaz akışını kesmesiyle kontrol altına alınırken mahallede panik yaşandı.

İstanbul’un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecindeki bir binada çıkan yangın çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Mersin Sokak üzerinde bulunan ve boşaltıldığı öğrenilen 4 katlı binanın doğalgaz kutusu henüz belirlenemeyen bir sebeple alevlere teslim oldu.

Saat 15.00 sularında başlayan yangında alevlerin metrelerce yüksekliğe ulaşması üzerine mahalle sakinleri durumu acil servis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SOKAK ÜZERİNDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilerek geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri olası bir patlama ihtimaline karşı sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemlerialdı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken gaz akışının kesilmesi için İGDAŞ görevlileri acil olarak olay yerine çağrıldı.

İNŞAAT ARAÇLARI ALEVLERİN ARASINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Yangının çıktığı bölgenin yakınında bulunan bir inşaat alanındaki çimento aracı alevlerin sıçrama riskine karşı işçiler tarafından güvenli bir noktaya çekildi. Yangın nedeniyle çevredeki iş makineleri ve ekipmanların zarar görmemesi adına çalışanlar yoğun çaba sarf etti.

İGDAŞ yetkililerinin bölgedeki ana hattaki gaz akışını tamamen kesmesiyle birlikte itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

OLAYIN ÇIKIŞ NEDENİ İNCELENİYOR

Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi alevlerin bitişikteki binalara sıçramasını engelledi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından polis doğalgaz kutusunun neden alev aldığını belirlemek için teknik inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

