Beykoz’da seyir halindeki araç alev alev yandı!

İstanbul’un Beykoz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çubuklu Mahallesi Kireç Ocağı Caddesi’nde meydana geldi. İlerleyen bir otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek araçtan indi.

ALEVLER SANİYELER İÇİNDE TÜM ARACI KAPLADI

Sürücünün otomobili terk etmesinin hemen ardından motor kısmında başlayan yangın hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu acil çağrı merkezine bildirmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye personeli, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken otomobilde büyük çapta hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)