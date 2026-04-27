Keneden ölen gencin naaşı araçtan indirilmedi! Karantina altında cenaze namazı

Sivas’ta, 10 gün boyunca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, hastalığın bulaşma riskine karşı alınan güvenlik önlemleriyle toprağa verildi.

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Evren Köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Gülsün, 10 gün önce yüksek ateş şikayeti ile Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurmuş ve durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yapılan kontrollerde, Gülsün'de KKKA hastalığı tespit edilirken Gülsün, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

TOKAT’TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Gülsün’ün cenazesi defnedilmek üzere Zile ilçesine bağlı Evren köyüne getirildi. Hastalığın bulaşma riskine karşı alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Gülsün'ün cenazesi, cenaze nakil aracından indirilmedi.

Köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Gülsün, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine Gülsün'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda köylü katıldı. (DHA)