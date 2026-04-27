Havalar ısındı kabus geri döndü! Sivas'ta 21 yaşındaki genç keneden yaşamını yitirdi

Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla kene kabusu geri döndü. Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyünde yaşayan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün'e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Gülsün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gülsün'ün cenazesinin, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (AA)