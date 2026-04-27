Hakkari'de dereye düşen Osman için arama çalışmaları ikinci gününde

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş'ı arama çalışmaları, geniş katılımlı bir ekip ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER EDİLDİ

Yufkalı köyü Korgan mezrasında meydana gelen üzücü olayın ardından bölgedeki arama faaliyetleri bugün ikinci gününe girdi. Osman Taş'a ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmalarına Van Emniyet Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD Van İl Müdürlüğünden gelen profesyonel dalgıçlar, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü personeli, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, UMKE, Şemdinli Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekipleri destek veriyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DURAK KÖYÜ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

Profesyonel ekiplerin yanı sıra güvenlik korucuları ve köy sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarda, arama sahası genişletildi. Ekipler, özellikle Durak köyü civarındaki dere yatağında ve suyun etrafındaki noktalarda detaylı tarama faaliyetlerini sürdürüyor. (DHA)