Günde 25 bin adım atıyordu! Çaycı işlere yetişemeyince çareyi böyle buldu

Bartın'da işlettiği çay ocağında her gün yüzlerce çay satan 29 yaşındaki Basri Akbıyık, yaklaşık 300 metrelik caddede 20'nin üzerinde esnafa servis yapıyor. Günde 25 binin üzerinde adım atan Akbıyık, işlere yetişemeyince hoverboard ile servis yapmaya başladı.

Orta Mahalle Kasaplar Sokak’ta çay ocağı işleten Basri Akbıyık, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki caddede 20'nin üzerinde esnafa çay servisi yapıyor.

Çaycı üniversite genel sekreteri olduÇaycı üniversite genel sekreteri oldu

Her gün 25 binin üzerinde adım attığı için yorulan Basri Akbıyık, dükkanına uzak mesafedeki esnafın servisin geç gelmesi ve çayın soğuk olması gibi şikayetleri de eklenince farklı bir yönteme başvurdu.

Yaklaşık 1 hafta önce ginger olarak bilinen elektrikli bir hoverboard alan Basri Akbıyık, çay servisini bu araçla yapmaya başladı.

"HERKES ÇOK ŞAŞIRDI"

Aldığı aracın kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten Basri Akbıyık, "Yaklaşık 1 yıldır burada çay ocağını işletiyorum. 300 metre mesafedeki esnafa çay getiriyoruz. Günlük adım sayısınız 25-26 binin üzerinde, bu da bizi yormaya başladı. Biz de bu yöntemi bulduk. Bununla çay dağıtırken, vatandaşlarımız ve esnafımız çok memnun kaldı. Şu anda biz de memnunuz müşterilerimiz de memnun, hoverboard'ı aldıktan sonra artık günlük adım 25 binden 5 binlere kadar düştü. Bununla çay dağıttığımı görenler öncelikle şaşırıyor sonra tebrik ediyorlar. Çünkü bununla hem dengede durup hem de çay tepsisini taşımak zorundasınız, bizim için çok büyük kolaylık oldu. Bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Marmara’daki 3 deprem neden 99 Depremi kadar yıkıcı olmadı? Bektaş’tan çarpıcı “sismik fren” açıklaması
Marmara’daki 3 deprem neden 99 Depremi kadar yıkıcı olmadı? Bektaş’tan çarpıcı “sismik fren” açıklaması
İçişleri'nin toplantısında Halk TV'den tek bir gazeteci yok! Seçilmiş 'Basın' buluşması mı?
İçişleri'nin toplantısında Halk TV'den tek bir gazeteci yok! Seçilmiş 'Basın' buluşması mı?
SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem
SGK'nın 600 milyarlık ilaç bütçesinde yeni dönem