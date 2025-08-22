Çaycı üniversite genel sekreteri oldu

Çaycı üniversite genel sekreteri oldu
Yayınlanma:
Konya'da bir üniversitede çaycı olarak işe başlayan kişinin, genel sekreter olduğu öğrenildi. Aynı üniversitenin rektörü, yakın akrabasını da hiçbir deneyimi olmamasına rağmen genel sekterer yardımcısı yaptı.

AKP iktidarının her ile üniversite açması nedeniyle Türkiye'deki akademik eğitimin kalitesi tartışma yaratıyor.

Eğitim kalitesinin yanı sıra üniversiteler sık sık kişiye özel kadro ilanları ve liyakatsiz atamalar ile gündeme geliyor.

Abdülhamid'in sahte diplomalı torunundan iktidar medyasına Osmanlı davasıAbdülhamid'in sahte diplomalı torunundan iktidar medyasına Osmanlı davası

Sözcü'den Saygı Öztürk'te köşesinde Konya'daki bir üniversitede çaycı olan bir kişinin genel sekreterliğe yükselişinin hikayesini yazdı. Öztürk, aynı üniversitenin rektörünün de 'amca oğlunu' da genel sekterer yardımcısı olarak atadığını ifade etti. Öztürk, şunları ifade etti:

"Bir örneği Konya’dan verelim. Konya’da bir üniversitede çaycı olarak işe başlayan bir personelin kısa sürede memurluğa, ardından daire başkanlığına, sonrasında genel sekreter yardımcılığına ve nihayetinde genel sekreterlik görevine yükselmesi bu duruma çarpıcı bir örnektir. Yine aynı üniversitede göreve başlayan bir rektör, Antalya’dan kendi amcaoğlunu kurumlar arası nakille üniversiteye aldırdı. Hiçbir üniversite deneyimi bulunmamasına rağmen genel sekreter yardımcılığına atadı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türkiye
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın facialarının sonu gelmiyor: 2 köy tahliye edildi
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
AKP'li başkan yine denetim şovunda: Bu kez hesabı üç harfli market çalışanından sordu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi