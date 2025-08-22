Çaycı üniversite genel sekreteri oldu

AKP iktidarının her ile üniversite açması nedeniyle Türkiye'deki akademik eğitimin kalitesi tartışma yaratıyor.

Eğitim kalitesinin yanı sıra üniversiteler sık sık kişiye özel kadro ilanları ve liyakatsiz atamalar ile gündeme geliyor.

Abdülhamid'in sahte diplomalı torunundan iktidar medyasına Osmanlı davası

Sözcü'den Saygı Öztürk'te köşesinde Konya'daki bir üniversitede çaycı olan bir kişinin genel sekreterliğe yükselişinin hikayesini yazdı. Öztürk, aynı üniversitenin rektörünün de 'amca oğlunu' da genel sekterer yardımcısı olarak atadığını ifade etti. Öztürk, şunları ifade etti: