50 yılın en büyük kuraklığı bitti: 4 yerleşim yeri sular altında

Kayseri’nin Develi ilçesinde tarımsal üretimin can damarı olan Gümüşören Barajı'nda su seviyesi sevindirici bir noktaya ulaştı. Geçtiğimiz yıl etkili olan aşırı kuraklık ve kontrolsüz su kullanımı sebebiyle doluluk oranı yüzde 27 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu düşüşle birlikte yıllar önce sular altında kalan eski köyler gün yüzüne çıkmıştı. Bölgede etkili olan son yağışlar ise barajdaki manzarayı tamamen değiştirdi.

KURAKLIĞIN İZLERİ SİLİNDİ

Develi Ovası'ndaki 57 bin hektarlık geniş bir tarım alanının su gereksinimini karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 80 bandına ulaştı. 2015 yılından bu yana hem elektrik üretimi hem de balıkçılık faaliyetleri üzerinden bölge ekonomisine destek veren Gümüşören Barajı, kurak geçen dönemin ardından eski formuna kavuştu.

Geçtiğimiz yılın ekim ayı başında suların çekilmesiyle birlikte yöre halkı eski yerleşim yerlerini ziyaret etme şansı bulmuştu.

TARİHİ KALINTILAR DERİNLİKLERE GÖMÜLDÜ

Suların çekildiği dönemde eski Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezraları tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Vatandaşlar yıllar sonra terk ettikleri sokaklarda yürümüş, eski cami, okul ve ev kalıntılarını yakından görme fırsatı yakalamıştı. Ancak baraj havzasını dolduran yeni yağış dalgası bu yapıları tekrar göl sularının altına hapsetti.

"GEÇEN SENE SON 50 YILIN EN BÜYÜK KURAKLIK DÖNEMİNİ YAŞADIK"

Gümüşören Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) İşletme Müdürü Cemalettin Yıldız, barajdaki doluluk oranının geçen yıla göre şu an gayet iyi seviyede olduğunu söyledi.

Barajdaki doluluk oranının önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Gümüşören Barajı,186 milyon metreküplük bir su hacmine sahiptir. Bu, genelde sulama amaçlı yapılmış bir baraj. Aynı zamanda enerji olarak da burada saldığımız bütün suyu kullanıyoruz. Yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı zaman burada maksimum 1297 kodda su biriktirebiliyoruz. Şu anda yüzde 79-80'i dolu. Doluluk oranı yaklaşık 6-7 yıldır hiç bu seviyelere ulaşmadı. Bu sene yağmur ve kar yağışları iyi geçti. Doluluk oranının haziran ayına kadar yüzde 100 olacağına eminiz. Şu an burada 150 milyon metreküplük bir suyumuz var. Bu verimi hiç beklemiyorduk. Geçen sene son 50 yılın en büyük kuraklık dönemini yaşadık. Su yoktu. Bu sene yer altı suları hala akıyor ve devam ediyor. Yer altı suları doldu. İşte kar ve yağmurun etkisi böyle güzel bir durum oluşturdu. Yüzde 100 doluluk oranını biz haziran ayında bekliyorduk ama daha erken, mayısın ortalarında sahip olabiliriz.

Yıldız, yağışlardan barajların da olumlu etkilendiğini belirterek, "Su olmadığı zaman baraj da istediğimiz seviyede çalışmaz. 6 ay önce yüze 22-27 arasında doluluk oranına inmiştik. O zaman da çok düşük, sadece can suyu vererek çalışabildik. O da hem bize hem enerji üretimine zarar. Şu an gayet iyi. Yani ful çalışıyoruz." dedi.

"ESKİ KÖYÜMÜZÜN İÇİNDE ARABAYLA GEZİYORDUK"

Yenice Mahallesi sakinlerinden Hasan Öztürk de geçen yıl sokaklarında gezdikleri eski köylerinin şimdi yeniden sular altında kaldığını dile getirdi.

Yağışların bu yıl bereketli geçtiğini anlatan Öztürk, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Barajdaki su, şu anki seviyesine erken ulaştı. Bu yıl yüzde 100'lük seviyeye ulaşır diye düşünüyoruz. Daha önce sadece bir kez bu seviyeye ulaştı. Baraj, bundan 5-6 ay önce çok çekilmişti, su azalmıştı. Eski köyümüzün içinde arabayla geziyorduk ama şimdi onlardan eser kalmadı. Okulumuz yıkılmadı, sadece çatıları ve bacaları gözüküyor. Caminin yarısına kadar su çıktı. Bu sene yağış çok oldu. Su, yaklaşık bir kilometre yükseldi. Haziran ayına kadar, tarımsal sulama başlayana kadar yükselmeye devam eder. Köyümüz şimdi tamamen sular altında. Yağış hepimiz için iyi.

"ŞİMDİ TEKRARDAN SULAR ALTINDA"

Kerim Çalışkan ise hatıraları olsa da eski köylerinin bu yıl yeniden sular altında kalmasına sevindiklerini dile getirerek, "Bundan 5-6 ay önce buralarda, eski mahallemizin yollarında kuraklık nedeniyle gezebiliyorduk. Kış güzel geçti ve su seviyesi yükseldi. Şimdi tekrardan sular altında kaldı." dedi. (AA)