Başkent Ankara'da etkili olan bahar yağışları su havzalarındaki kuraklık endişesini dağıtmaya başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler aylardır süregelen karamsar tablonun yerini kademeli bir yükselişe bıraktığını belgeledi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 28,38 seviyesinde kalan toplam doluluk oranı nisan ayı yağışlarının ardından bu rakamı geride bırakarak başkent için umut verici bir tablo oluşturdu.

TOPLAM DOLULUK ORANINDA SON DURUM

ASKİ kayıtları kentin su depolarındaki artışın istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor. Bugün paylaşılan rakamlara göre barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 41,61 seviyesine ulaştı. Geçen yıla kıyasla daha güvenli bir manzara oluşsa da yetkililer su havzalarının henüz tam kapasiteye ulaşmadığını belirterek tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

AKTİF SU MİKTARI STRATEJİK SEVİYEYE ULAŞTI

Kentin kullanımına doğrudan sunulan su miktarını temsil eden aktif doluluk oranlarında da kayda değer bir ivme gözleniyor. Son verilere göre aktif doluluk seviyesi yüzde 34,81 olarak ölçüldü. Uzmanlar bu artışın Ankara'nın su güvenliği açısından stratejik bir önem taşıdığını savunurken sürecin titizlikle takip edilmesinin hayati önemde olduğunu ifade ediyor.

ASKİ baraj tablosu: Artış var ama seviye kritik

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 27 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77,25

Çamlıdere Barajı: %35,49

Çubuk 2 Barajı: %70,15

Eğrekkaya Barajı: %76,25

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %62,57

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,92

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %6,35

SICAKLIK VE BUHARLAŞMA RİSKİ DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi su yönetimi için gizli bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Havzalardaki suyun bir bölümünün sıcaklık etkisiyle buharlaşması doluluk hızını yavaşlatan bir unsur olarak öne çıkıyor.

ASKİ yetkilileri Kargalı ve Kesikköprü barajlarının tam kapasiteye ulaştığını ancak Türkşerefli ve Peçenek gibi havzalardaki düşük seviyeler nedeniyle tasarruf bilincinin korunması gerektiğini hatırlatıyor.

SU GİRİŞİNDE TARİHİ REKOR KAYDEDİLDİ

2026 yılında Ankara baraj havzalarına ulaşan su miktarı geçtiğimiz yıllara oranla devasa bir fark ortaya koydu. Geçen yılın şubat ayında havzalara yalnızca 15 milyon metreküp su girişi sağlanırken bu yılın aynı döneminde miktar 236 milyon metreküpü aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Ocak ve mart aylarındaki yoğun akışın ardından nisan ayı içerisinde havzalara ulaşan su miktarının 149 milyon 695 bin metreküpü geçmesi başkentin su rezervlerini ayağa kaldıran temel faktör oldu.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda depolanan su miktarının toplam kapasiteye oranını ifade eden önemli bir göstergedir. Genellikle yüzde (%) olarak açıklanır ve mevcut suyun ne kadarının kullanılabilir olduğunu ortaya koyar. Bu oran, su kaynaklarının durumunu anlamak için düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu temini, tarımsal sulama ve enerji üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk oranındaki değişimler, su yönetimi açısından kritik veriler sunar. Böylece olası kuraklık ya da taşkın riskleri önceden değerlendirilebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir bölgenin su ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağını gösterdiği için büyük önem taşır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan nüfusun suya erişimi doğrudan bu oranlara bağlıdır. Doluluk seviyesinin düşmesi, kuraklık riskini artırarak su tasarrufu önlemlerini gündeme getirir.

Yüksek doluluk oranları ise taşkın kontrolünü ve suyun dengeli yönetimini gerekli kılar. Tarım ve enerji üretimi de bu seviyelerden doğrudan etkilenir. Bu nedenle doluluk oranları, sürdürülebilir su yönetiminin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, birden fazla su kaynağının genel durumunu ortaya koyarak geniş çaplı bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu veriler sayesinde şehirlerin toplam su rezervi hakkında net bir tablo elde edilir.

Doluluk oranlarının düşmesi, su kesintisi ihtimalini ve kuraklık riskini artırabilir. Artış göstermesi ise su arzının rahatladığını ve kaynakların güçlendiğini gösterir. Yetkili kurumlar bu verileri kullanarak uzun vadeli planlamalar yapar. Bu nedenle doluluk oranları, su politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Yağış, barajların doluluk seviyesini doğrudan etkileyen en önemli doğal faktörlerden biridir. Ancak yalnızca yağış miktarı değil, yağışın süresi ve düzenli olup olmaması da büyük önem taşır. Kısa süreli ve yoğun yağışlar genellikle geçici artışlar sağlar.

Buna karşılık uzun süreli ve dengeli yağışlar, barajlardaki su seviyesinin kalıcı olarak yükselmesine katkıda bulunur. Kar yağışı ve erime süreci de su kaynaklarını besleyen önemli unsurlardandır. Bu nedenle özellikle kış aylarında görülen düzenli yağışlar, su rezervlerinin korunması açısından kritik bir rol oynar.