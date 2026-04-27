Ege Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun yağışlar İzmir'in su sorununa köklü bir çözüm sundu. Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir kuraklık kriziyle karşı karşıya kalan kentte baraj doluluk oranları 2026 yılı itibarıyla güvenli seviyeleri geride bıraktı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayımlanan güncel veriler havzalardaki su miktarının tarihi bir yükseliş grafiği çizdiğini belgeledi.

TAHTALI BARAJI'NDA SON DURUM

Şehrin su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda korkutan tablo tamamen değişti. Geçen yılın nisan ayında yüzde 15 doluluk seviyesine kadar gerileyerek alarm veren baraj havzası son yağışlarla birlikte büyük bir ivme kazandı.

27 Nisan tarihi itibarıyla yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 54,15 olarak belirlendi. Barajdaki toplam su hacmi 175 milyon 26 bin metreküpe ulaşırken kullanılabilir su miktarının ise 155 milyon 426 bin metreküp olduğu açıklandı.

GÖRDES BARAJI KÜLLERİNDEN DOĞDU

Geçtiğimiz şubat ayında kuruma noktasına gelen ve önceki yılı yüzde 5 gibi oldukça düşük bir oranla kapatan Gördes Barajı'nda su seviyesi beklenmedik bir süratle yükseldi. İzmir için hayati öneme sahip olan bu havzada doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41,52 seviyesine tırmandı.

Toplam su hacminin 197 milyon 310 bin metreküpe çıktığı havzada kullanılabilir rezerv miktarı ise 181 milyon 810 bin metreküp olarak hesaplandı.

İZMİR BARAJLARINDA 27 NİSAN 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

27 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: %54,15

Balçova Barajı: %98,43

Ürkmez Barajı: %98,36

Gördes Barajı: %41,52

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %79,53

10 YILLIK SU GÜVENLİĞİ TESCİLLENDİ

Barajlardaki bu kapasite artışı kentin su geleceğine dair öngörüleri de olumlu yönde değiştirdi. Yapılan teknik analizler ve mevcut rezerv durumu İzmir'in 2035 yılına kadar yeni bir su kriziyle karşılaşmayacağını ortaya koydu.

Toplam kullanılabilir rezervin 153 milyon 627 bin metreküp sınırını aşması önümüzdeki yaz mevsiminin su kesintisi yaşanmadan geçirileceğini garanti altına aldı. Uzmanlar mevcut tablonun sevindirici olduğunu ancak suyun tasarruflu kullanımına dair bilincin korunması gerektiğini vurguladı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine kıyasla ne kadar olduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) cinsinden ifade edilir ve su kaynaklarının mevcut durumunu değerlendirmede önemli bir veridir. Bu oran; içme suyu temini, tarımsal sulama ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur.

Seviyenin düşük olması kuraklık ihtimaline işaret ederken, yüksek olması su fazlası ve taşkın riskini gündeme getirebilir. Özellikle büyük kentlerde su yönetimi açısından kritik bir göstergedir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir’deki barajlar için sağlıklı kabul edilen doluluk oranı çoğunlukla yüzde 60 ile yüzde 80 bandındadır. Bu seviyeler, hem günlük su ihtiyacının karşılanmasını hem de olası kuraklık dönemlerine karşı rezerv oluşturulmasını sağlar.

Doluluk oranının yüzde 40’ın altına inmesi riskli bir tabloya işaret eder ve tasarruf önlemleri gündeme gelebilir. Öte yandan yüzde 90 ve üzerindeki oranlarda ise taşkın ve su kontrolü daha fazla önem kazanır. Bu değerler, yıl içindeki yağış miktarına ve mevsimsel koşullara bağlı olarak değişebilir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Barajların doluluk oranı yalnızca yağış miktarına bağlı değildir; yağışın süresi, şiddeti ve baraj havzasının su toplama kapasitesi de belirleyici olur. Kısa süreli yoğun yağışlar geçici artış sağlasa da, düzenli kış yağışları ve kar birikimi barajların su rezervlerini uzun vadede kalıcı şekilde artırır. Bu nedenle kış aylarındaki düzenli yağışlar İzmir'in su güvenliği için kritik öneme sahiptir. (DHA)