Ege'nin incisi İzmir'de uzun süredir devam eden su sıkıntısı son dönemdeki etkili yağışlarla birlikte sona erdi. Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen baraj havzaları 2026 yılıyla birlikte yeniden hayat bulurken İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler su rezervlerindeki tarihi iyileşmeyi net bir şekilde ortaya koydu.

TAHTALI BARAJI KRİTİK SEVİYEYİ AŞARAK GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTI

Kentin en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki değişim dikkat çekici boyutlara ulaştı. Geçen yılın nisan ayında yüzde 15 doluluk oranıyla alarm veren havza yoğun yağışların ardından nefes aldı. 22 nisan tarihinde yüzde 53,89 olan doluluk oranı bugün açıklanan İZSU verilerine göre yüzde 54,04 seviyesine yükseldi.

Barajdaki toplam su hacmi 174 milyon 708 bin metreküp olarak kayıtlara geçerken kullanılabilir su miktarı 155 milyon 108 bin metreküp olarak ölçüldü.

GÖRDES BARAJI'NDA SU SEVİYESİ HIZLA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz şubat ayında tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve geçen yılı yüzde 5 dolulukla kapatan Gördes Barajı İzmir için yeniden can damarı haline geldi. Güncel rakamlara göre Gördes Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 41,04 seviyesine ulaştı.

Havzadaki toplam su hacminin 195 milyon 222 bin metreküpe çıktığı belirtilirken kullanılabilir su rezervi ise 179 milyon 722 bin metreküp olarak hesaplandı.

İZMİR BARAJLARINDA 24 NİSAN 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

24 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Tahtalı Barajı: %54,04

Balçova Barajı: %99,09

Ürkmez Barajı: %98,36

Gördes Barajı: %41,04

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %79,98

İZMİR'İN SU GELECEĞİ 2035 YILINA KADAR GÜVENCE ALTINDA

Barajlardaki teknik iyileştirmeler ve artan su tutma kapasitesi kentin su güvenliğini uzun vadeli bir sürece yaydı. Mevcut doluluk oranları ve meteorolojik veriler ışığında İzmir'in 2035 yılına kadar yeni bir su krizi yaşamayacağı öngörülüyor.

Toplam kullanılabilir rezervin 153 milyon 627 bin metreküpü aşması önümüzdeki yaz aylarının kesintisiz geçeceğini tescil ederken yetkililer sürdürülebilirlik adına suyun verimli kullanılması konusundaki hassasiyetin devam etmesi gerektiğini hatırlatıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan su miktarının toplam depolama kapasitesine kıyasla ne kadar olduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) cinsinden ifade edilir ve su kaynaklarının mevcut durumunu değerlendirmede önemli bir veridir. Bu oran; içme suyu temini, tarımsal sulama ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur.

Seviyenin düşük olması kuraklık ihtimaline işaret ederken, yüksek olması su fazlası ve taşkın riskini gündeme getirebilir. Özellikle büyük kentlerde su yönetimi açısından kritik bir göstergedir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir’deki barajlar için sağlıklı kabul edilen doluluk oranı çoğunlukla yüzde 60 ile yüzde 80 bandındadır. Bu seviyeler, hem günlük su ihtiyacının karşılanmasını hem de olası kuraklık dönemlerine karşı rezerv oluşturulmasını sağlar.

Doluluk oranının yüzde 40’ın altına inmesi riskli bir tabloya işaret eder ve tasarruf önlemleri gündeme gelebilir. Öte yandan yüzde 90 ve üzerindeki oranlarda ise taşkın ve su kontrolü daha fazla önem kazanır. Bu değerler, yıl içindeki yağış miktarına ve mevsimsel koşullara bağlı olarak değişebilir.

BARAJ DOLULUKLARINDA YAĞIŞIN ROLÜ NEDİR?

Barajların doluluk oranı yalnızca yağış miktarına bağlı değildir; yağışın süresi, şiddeti ve baraj havzasının su toplama kapasitesi de belirleyici olur. Kısa süreli yoğun yağışlar geçici artış sağlasa da, düzenli kış yağışları ve kar birikimi barajların su rezervlerini uzun vadede kalıcı şekilde artırır. Bu nedenle kış aylarındaki düzenli yağışlar İzmir'in su güvenliği için kritik öneme sahiptir. (DHA)