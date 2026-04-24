İZSU açıkladı: İzmir'de 7 saate varan su kesintisi
24 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
24 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in 8 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
24 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:20 - 11:20 - Süre: 2 saat
- Konum: Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce Mahalleleri - 2140 Sok No:55
- Sebep: Ana Boru Arızası
24 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
Beydağ
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Beyköy Mahallesi - Anaboru arızası nedeniyle etkilenen alan
- Sebep: Ana Boru Arızası
24 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 07:10 - 10:10 - Süre: 3 saat
- Konum: Çamlı, Mustafa Kemal Paşa, Yelki Mahalleleri
- Sebep: Branşman Arızası
24 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 16:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan Mahallesi
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi (İçme suyu altyapı çalışması) - 16.04.2026 Perşembe'den itibaren 22 gün boyunca, pazar günleri hariç her gün uygulanmaktadır
24 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:50 - 17:00 - Süre: 7 saat 10 dakika
- Konum: Karaburç Mahallesi - Brajman hattı yenileme çalışması yapılan alan
- Sebep: Müteahhit Çalışması
24 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
Konak
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:43 - 11:43 - Süre: 2 saat
- Konum: Konak Mahallesi - Anafartalar Cd No:21 (Kemeraltı Çarşısı da etkilenir)
- Sebep: Ana Boru Arızası
24 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Adnan Menderes, Atatürk, Hürriyet Mahalleleri
- Sebep: Ana Boru Arızası
24 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:03 - 11:03 - Süre: 2 saat
- Konum: Kalabak, Yenice Mahalleleri - Sular kesik bağlantı çalışması yapılan alan
- Sebep: Ana Boru Arızası
24 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.