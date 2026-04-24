İstanbul TOKİ kura çekilişi, 25 Nisan Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak. Kura alanında yer alamayan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden çekilişi canlı takip edebilecek.

İstanbul TOKİ kuraları başlıyor: 100 bin konutun sahipleri belli oluyor

İstanbul TOKİ kura çekilişi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Kura alanında bulunmak isteyen vatandaşlar M1A Metro hattı ile ulaşım sağlayabilecek.

Adres:

Yeşilköy, Yeşilköy Cd., 34150 Bakırköy/İstanbul

İstanbul'da toplam 100 bin konut yapılacak. Konutların hangi ilçelerde yapılacağının bilgisi henüz paylaşılmadı.

3 gün sürecek kura işlemi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi platformlar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu!

TOKİ’nin 500 bin konut projesinde ödeme planı genel olarak %10 peşinat ve kalan borcun 240 ay (20 yıl) vadeyle taksitlendirilmesi şeklinde uygulanacak. İstanbul için konut tiplerine göre paylaşılan genel fiyat hedefleri ise şöyle:

Konut Belirleme Kurasında vatandaşlara tahsis edilecek konut tipleri şöyledir:

Öncelikli vatandaşlara kura çekiminde aşağıda belirlenen kontenjanlar ayrılacak, kontenjan dışında kalan vatandaşlar ise “Diğer” kategorisinden kura çekimine dahil olabilir.

Çekilişte ismi çıkmayanlar, 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka aracılığıyla başvuru ücretini geri talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım müşterileri bu işlemi bankaların özel iade ekranlarından yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.