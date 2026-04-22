İstanbul TOKİ kuraları başlıyor: 100 bin konutun sahipleri belli oluyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut hamlesinde en kritik aşamalardan biri olan İstanbul etabına ilişkin takvim netleşti. Milyonlarca vatandaşın barınma umuduyla başvuru yaptığı proje çerçevesinde kura çekimlerinin yapılacağı yer ve saat bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.

KURA ÇEKİMİ 3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

İstanbul genelinde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek süreç 25 Nisan 2026 Cumartesi günü start alacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi içerisinde kurulacak özel alanda gerçekleştirilecek kura işlemleri saat 14.00 itibarıyla başlayacak.

Yetkililer yoğun katılımın beklendiği sürecin 27 Nisan Pazartesi gününe kadar aralıksız sürdürüleceğini ifade ediyor.

PAZARTESİ GÜNÜ HAK SAHİPLERİ BELLİ OLUYOR

Cumartesi günü başlayan ve hafta sonu boyunca devam edecek olan kura maratonu pazartesi günü yapılacak son çekilişlerle tamamlanacak. Bu tarihten itibaren asil ve yedek hak sahiplerinin listesi kesinleşerek kamuoyuna ilan edilecek.

TOKİ'DEN DUYURU

TOKİ, başvuranlara kurayla ilgili ayrıntıların yer aldığı bir duyuru iletti. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin duyurusu şöyle:

500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir. Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için: talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html

Milyonlarca başvuranın yaklaşık 3 aydır beklediği TOKİ sonuçları, İstanbul etabıyla tamamlanmış olacak.