Özgür Özel'den İmamoğlu ve Adıgüzel'e ziyaret

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve Onursal Adıgüzel'i ziyaret ettikten sonra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile görüşmek üzere Bursa'ya hareket etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde İstanbul Silivri Cezaevi'ne giderek Ekrem İmamoğlu ve Onursal Adıgüzel ile görüştü.

İMAMOĞLU VE ADIGÜZEL'E ZİYARET

Saat 09.30 sıralarında Silivri Cezaevi'ne ulaşan Özel, burada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmelerin ardından Özel, saat 11.00 sularında cezaevinden ayrıldı.

BURSA'YA HAREKET

Silivri'deki programını tamamlayan CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretlerine devam etmek üzere Bursa'ya hareket etti. Özel'in Bursa programı kapsamında, yine cezaevinde tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

