Akdeniz beşik gibi sallanınca Türkiye için korkutan haberi Osman Bektaş verdi
Akdeniz'de deprem fırtınası sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 12.38’de Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, 15 km derinlikte kaydedildi. Bu sarsıntı, bölgede yaşanan onuncu deprem olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika | Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:12:38:41 TSİ
Enlem:34.991 N
Boylam:25.8545 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/oZftUKpCax
AKDENİZ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Akdeniz'deki deprem hareketliliği devam ederken AFAD, Akdeniz'de art arda depremler meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:11:58:09 TSİ
Enlem:33.97017 N
Boylam:26.37467 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/ATek1Ukzsd
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:09:37:51 TSİ
Enlem:34.81444 N
Boylam:25.72167 E
Derinlik:6.55 km
Detay:https://t.co/ywiGeVRF09
TÜRKİYE İÇİN KORKUTAN HABERİ OSMAN BEKTAŞ VERDİ
Prof. Dr. Osman Bektaş, Akdeniz'de meydana gelen deprem fırtınasının ardından sosyal medya hesabından depreme ilişkin korkutan haberi verdi.
Bektaş, bölgede M4 seviyesinde sarsıntılarla devam eden bir sismik kümelenme yaşandığını belirtti. Bu hareketliliğin Helenik Yay üzerindeki gerilimin dinamik yapısını ortaya koyduğunu ifade etti.
Bektaş, söz konusu sismik aktivitenin Batı Anadolu’nun genişleme rejimini (Uşak vb.) sismik açıdan uyarabileceğine dikkat çekti.
Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"GİRİT'DE HAREKET DEVAM EDİYOR
Aktivite M4 seviyesindeki sarsıntılarla devam ediyor. Bu sismik kümelenme, Helenik Yay üzerindeki gerilimin dinamik olduğunu ve Batı Anadolu'nun genişleme rejimini (Uşak vb.) sismik olarak uyarabileceğini gösteriyor. Yakından takip edilmeli."
