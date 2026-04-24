Üsküdar Devlet Hastanesi'nde "rüşvet" davası: İki doktor hakkında istenen ceza belli oldu

Yayınlanma:
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan doktorlar Gürkan Örskıran ve Cem Gülçin hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hastanesi'nde görevli doktorların, ameliyat olacak hastalardan usulsüz şekilde ek ücret (rüşvet) talep ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu bulunan doktorlar Gürkan Örskıran ve Cem Gülçin hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDE DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, doktorların görevlerini kötüye kullanarak hastalardan yasal olmayan yollarla kazanç sağladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DOKTORLARDAN FARKLI SAVUNMALAR

Mahkeme sürecinde her iki doktor da savunmalarında farklı yaklaşımlar sergiledi. Dr. Gürkan Örskıran hakkındaki iddiaları reddederek, hastanedeki ameliyatlarında devlet hastanesi bünyesinde bulunmayan dışarıdan getirttiği herhangi bir malzemenin olmadığını belirtti. Mevcut araç ve gereçleri kullandığını savunan Örskıran, "Holep" isimli lazer cihazını ise bildiği kadarıyla hiçbir devlet hastanesinin kullanmadığını ifade etti.

Gürkan Örskıran savunmasında, "Benim hastanede yapmış olduğum ameliyatlarda devlet hastanesi bünyesinde bulunmayan, dışarıdan getirttiğim herhangi bir malzeme yoktur. Devlet hastanesi bünyesinde bulunan araç ve gereçlerle hastalarımı ameliyat etmekteyim. Bana sormuş olduğunuz 'Holep' isimli lazer cihazını bildiğim kadarıyla herhangi bir devlet hastanesi de bu cihazı kullanmamaktadır" dedi.

Diğer taraftan Dr. Cem Gülçin ise pişmanlığını dile getirerek, gözaltı sürecinde hastalarla olan bu ilişkinin etik ve ahlaki olmadığını fark ettiğini söyledi. Parayı maddi yetersizlikten değil, yersiz hırsları nedeniyle talep ettiğini belirten Gülçin, ailesine karşı mahcup olduğunu dile getirerek çok pişman olduğunu sözlerine ekledi.

Doktor Cem Gülçin savunmasında, "Ben gözaltı süremde bütün geçmişimi düşündüğümde hastalarla olan bu muhabbetimin etik ve ahlakı olmadığın fark ettim. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Ben hastalarımdan parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim. Aileme karşı mahcup oldum. Çok pişmanım ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.

4 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianame kapsamında, iki doktor için "Rüşvet almak" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

