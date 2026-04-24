Üsküdar Devlet Hastanesi'nde "rüşvet" davası: İki doktor hakkında istenen ceza belli oldu

Rüşvetten tutuklanan doktorların ifadesi ortaya çıktı! Biri 'pişmanım' dedi biri inkar etti

Hastanesi'nde görevli doktorların, ameliyat olacak hastalardan usulsüz şekilde ek ücret (rüşvet) talep ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu bulunan doktorlar Gürkan Örskıran ve Cem Gülçin hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İDDİANAMEDE DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, doktorların görevlerini kötüye kullanarak hastalardan yasal olmayan yollarla kazanç sağladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DOKTORLARDAN FARKLI SAVUNMALAR

Gürkan Örskıran savunmasında, "Benim hastanede yapmış olduğum ameliyatlarda devlet hastanesi bünyesinde bulunmayan, dışarıdan getirttiğim herhangi bir malzeme yoktur. Devlet hastanesi bünyesinde bulunan araç ve gereçlerle hastalarımı ameliyat etmekteyim. Bana sormuş olduğunuz 'Holep' isimli lazer cihazını bildiğim kadarıyla herhangi bir devlet hastanesi de bu cihazı kullanmamaktadır" dedi.

Doktor Cem Gülçin savunmasında, "Ben gözaltı süremde bütün geçmişimi düşündüğümde hastalarla olan bu muhabbetimin etik ve ahlakı olmadığın fark ettim. İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Ben hastalarımdan parayı maddiyatım yeterli gelmediği için değil, yersiz hırslarımdan dolayı talep ettim. Aileme karşı mahcup oldum. Çok pişmanım ekleyecek başka bir husus yoktur" dedi.

4 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Hazırlanan iddianame kapsamında, iki doktor için "Rüşvet almak" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)