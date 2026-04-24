Bodrum'da tarihi grev: Lüks otelde emekçiler direnişe başladı

Muğla Bodrum'da, bölgenin en büyük tesislerinden biri olan Hapimag Resort'ta, Türk-İş'e bağlı Toleyis Sendikası öncülüğünde turizm emekçileri; mobbing ve sendikasızlaştırma politikalarına karşı grev başlattı. Büyük bir coşkuyla başlayan grevde konuşan Toleyis Sendikası Genel Başkanı, işletme sahiplerine tepki gösterirken otel içinde çalışmaya devam edenlere çağrı yaptı.

Muğla Bodrum'un en büyük turizm tesislerinden Hapimag Resort'ta (Happy Garden), Türk-İş'e bağlı Toleyis Sendikası üyesi işçiler; artan mobbing ve sendikasızlaştırma politikalarına karşı grev başlattı.

İşçiler, Bodrum tarihinde bir ilke imza atarak Yalıçiftlik bölgesindeki işletmede grev çadırı kurdu.

BODRUM'DA SEZON GREVLE BAŞLADI

Otel yönetiminin grevi engellemek adına çadır kurulacak alana hafriyat dökmesi ve otel girişindeki tüm levha ile tabelaları kaldırması dikkat çekerken; sabah 07.00'de kurulan çadırın etrafında bir araya gelen emekçiler, "emek zinciri" oluşturarak halaylar ve oyun havaları eşliğinde direniş ateşini yaktı.

İŞVERENİN ENGELLEMELERİNE RAĞMEN GREV ÇADIRI KURULDU

"İş, ekmek yoksa barış da yok" ve "Hapimag işçisi yalnız değildir" sloganlarının atıldığı eylemde açıklama yapan Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, işverene sert uyarılarda bulunurken otelde çalışmaya devam eden turizm işçilerine çağrı yaptı.

XBodrum haber sitesinin aktardığına göre; otel yönetiminin tabelaları sökerek grevi gizlemeye çalışmasını eleştiren Bakındı, şunları kaydetti:

"Ne utanıyorsun ki burada grev var diye o levhaları söküyorsun, üstünü kapatıyorsun? Kafa yok, vicdan yok. Emeğimizin hakkını verin, başka bir şey istemiyoruz. Bizim sizin ne malınızda ne mülkünüzde gözümüz var. İçerideki işçilere söylüyorum; size baskı varsa bunlara karşı gelin. Onları ne aç ne açıkta bırakırız. Arkamızda durun; biz burada yazı onlara zindan ederiz. Denizden de kuşatırız, karadan da kuşatırız, nefes aldırmayız."

İŞVERENE "MASAYI KUR, GEL UZLAŞALIM" ÇAĞRISI

Türk-İş Ege Bölge Şube Başkanı Hayrettin Çakmak ise grev alanında yaptığı konuşmada, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na işaret ederek mücadelenin büyüyeceğini vurguladı. İşverene uzlaşı masasına dönme çağrısı yapan Çakmak, şu sözleri sarf etti:

"Dünden beri iletişim kurmaya çalışıyoruz, kaçıyorlar. Kaçın kaçabildiğiniz kadar ama biz bu kapıdayız. Ülkemizin tüm yerlerinde emekçilere yapılan zulüm, bugün bu işletmenin önünde de yapılıyor. Biz bir çağrı daha yapıyoruz: Masayı kur, gel uzlaşalım, herkes işinin başına geçsin. 1 Mayıs'ta bütün platformlarda bu işletmenin sendikasızlaştırma politikasını teşhir edeceğiz. Kazanan emekçi olacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

