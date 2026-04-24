Ali Erbaş görevde olmadığını unuttu: Diyanetin dersleri seçilmeyince ağzından kaçırdı

Prof. Dr. Ali Erbaş, 2017'den beri yürüttüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevini, 18 Eylül 2025 tarihinde Prof. Dr. Safi Arpaguş'a devretmiş geçtiğimiz Ocak'ta öğretim üyesi olarak akademik kariyerine dönmüştü. Görevi süresince yaptığı harcamalar ve özgürlüklere yönelik tartışmalı fetvalarıyla akıllarda kalan Ali Erbai uzun süre sonra kameraların karşısına geçti.

MEB ve Diyanet protokolüyle açılan seçmeli derslerin tercih edilmemesinden rahatsızlığını ifade eden Erbaş, görevde olmadığını unutarak kurum adına konuştu.

DİYANETİN DERSLERİ SEÇİLMEYİNCE AĞZINDAN KAÇIRDI

Erkan Tan'ın programına konu olarak katılan Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Hayatı seçmeli derslerinin tercih edilme oranının yüzde 5 ila 4'e kadar düştüğünü söyledi. Bazı yerlerde bu oranın 30'a kadar çıktığını ifade eden Erbaş, "istedikleri kadar seçilmediği" için rahatsızlığını dile getirdi.

Dönemin başlamasından 1 ay öncesinde ders seçme dönemin açıldığını belirten Erbaş, kendi döneminde Diyanet'in Cuma hutbelerinde velilere bu derslerin önerildiğini, seçmeleri gerektiğini söylediklerini açıkladı. Bu düzenin Arpaguş döneminde de devam ettiğini söyleyen Erbaş, sonrasında kendisinin görevde olmadığını unuttu.

Seçmeli dersler için nasıl çalıştıklarını "biz" diyerek anlatan Erbaş, adeta faaliyet raporu verdi; hutbe hazırlattıklarını, 4 bine yakın vaiziyle Cuma günleri bütün cemaati uyardıklarını söyledi.

ALİ ERBAŞ GÖREVDE OLMADIĞINI UNUTTU

Ali Erbaş'ın görevde olmadığını unuttuğu anlarda, seçmeli dersleri seçtirmeleri için cemaati nasıl uyardıklarını anlattığı o sözler şu şekilde:

"İl temsilcilerinin verdiği raporlar var. Mesela bundan 10 sene veya 12-13 sene önce önce başladı bu seçmeli dersler. Kur'an-ı Kerim seçmeli ders olarak konuldu. Peygamber Efendimizin Hayatı seçmeli ders olarak konuldu. Diyelim ki ilk konulduğu sıralarda %30'lar, %25'ler kadar bir okulun öğrencisi seçiyorken, şu anda %5'lere düştüğünü görüyoruz. %5'lere, %4'lere düşen yerler var. %15-20-30'lar olduğu gibi %5'lere düşen yerler var."

"İstediğimiz kadar seçilmiyor. Bakınız biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda... Bugün de arkadaşlarımız aynısını yapıyorlar... Seçmeli dersler dönem başlamadan bir ay öncesinden itibaren seçilmeye başlanır. Biz o dönemde Türkiye'nin 90 bin camiinde 'Muhterem kardeşlerim, seçmeli derslerin seçilme süreci başlamıştır. Lütfen çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim derslerini, Peygamber Efendimizin Hayatı derslerini seçtirin. Seçilmesine destek olun, yönlendirin' diye hutbe hazırlatıyoruz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vaazlarımızda, bütün vaizlerimiz, yaklaşık 4 bine yakın vaizimiz var bizim Türkiye genelinde, o Cuma günleri bütün cemaatimizi uyarırız."

Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı seçmeli dersleri, müfredatı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenerek zaman zaman Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı devlet okulları ile özel okullarda veriliyor.