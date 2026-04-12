Ali Erbaş makam aracına kavuşacak mı? "Çok gördünüz" demişti

2017-2025 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Ali Erbaş'ın ismi, akademik kariyerine başladığı Sakarya Üniversitesi ile anılıyor. Mevcut Rektör Hamza Al'ın 4 yıllık görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala, üniversite yönetimi için yeni isimler gündeme geldi. Adaylar arasında en fazla öne çıkan isim ise Ali Erbaş oldu. Yasal sürece göre, Sakarya Üniversitesi'ne 15 Temmuz 2026 tarihine kadar yeni rektör atamasının yapılması planlanıyor. Erbaş, bu atama gerçekleştiği takdirde akademik hayatına başladığı kurumun en tepesindeki isim olacak.

ADRESE TESLİM İLANLA AKADEMİYE DÖNMÜŞTÜ

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden sonra, finansmanı Diyanet Vakfı tarafından sağlanan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin akademik kadrosuna dahil olmuştu. Söz konusu üniversitenin yayımladığı akademik alım ilanında yer alan özel şartlar, o dönemde isim verilmeden Ali Erbaş'ı tarif ettiği gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu. Erbaş, 'adrese teslim' olarak nitelendirilen bu kadro ilanıyla üniversite bünyesine katılmıştı.

"ÇOK GÖRDÜLER" DEDİĞİ O ARAÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanlığı dönemindeki en çok tartışılan icraatlarından biri, Diyanet Vakfı üzerinden alınan Audi marka makam aracı olmuştu. Gelen yoğun tepkiler üzerine Erbaş, söz konusu aracı kullanamamıştı. Konuyla ilgili bir röportajında sitemini dile getiren Erbaş, "Ben yıllar önce rektörken Audi'yi kullandım. Diyanet İşleri Başkanı'na çok gördüler" ifadelerini kullanmıştı. Geçmişte Yalova Üniversitesi'nde rektörlük yapan Erbaş'ın, Sakarya Üniversitesi rektörlüğüne getirilmesi durumunda, "Çok gördüler" dediği Audi marka makam aracını rektör sıfatıyla kullanma imkanına yeniden sahip olması bekleniyor.

DİYANET BAŞKANLARININ AKADEMİ ROTASI

Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğundan üniversite yönetimine geçiş, son dönemde bir teamül haline gelmiş durumda. Ali Erbaş'tan önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de geçtiğimiz günlerde İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı. Erbaş'ın da Sakarya Üniversitesi'ne atanması durumunda, iki eski başkan da kariyerlerine rektör olarak devam etmiş olacak.