Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı

Yayınlanma:
Tekirdağ merkezli operasyonda, güzellik merkezlerinde kampanya vaadiyle vatandaşlara karmaşık sözleşmeler imzalatan ve mobil şifrelerini çalarak hesaplarını boşaltan 14 kişilik dolandırıcılık şebekesi yakalandı.

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, güzellik merkezlerinde "indirim" vaadiyle vatandaşları kandırıp banka hesaplarını boşaltan organize bir suç örgütü çökertildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu 14 şüpheli yakalandı.

"CAZİP KAMPANYA" TUZAĞI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Süleymanpaşa ilçesindeki bir güzellik merkezinin yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, yoldan geçen veya ilanları gören vatandaşları "uygun fiyatlı kampanya" vaadiyle içeri aldıkları, ardından karmaşık sözleşmeler imzalatarak yasal kıskaca aldıkları belirlendi.

İŞLEM SIRASINDA ŞİFRELERİ ÇALDILAR

Dolandırıcılık şebekesinin asıl yöntemi müşteriler işlem gördüğü sırada ortaya çıktı. İddiaya göre şebeke üyeleri; müşterilerin mobil bankacılık ve kredi kartı şifrelerini gizlice ele geçirerek, bu hesaplar üzerinden kendi hesaplarına yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdi. Şebekenin bu yöntemi Elazığ'dan İstanbul'a kadar pek çok şubede organize şekilde uyguladığı tespit edildi.

guzellik-merkezinde-cazip-kampanya-ve-1293718-384852.jpg

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından; Tekirdağ, İstanbul ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sim kart ve şirket evrakı ele geçirildi.

Market çalışanı yüzüne yağ çözücü sıkmıştı: O kediden haber varMarket çalışanı yüzüne yağ çözücü sıkmıştı: O kediden haber var

ORGANİZE FAALİYET AĞI

İncelemelerde şebekenin Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale, Niğde ve İstanbul'un Silivri ilçesi gibi pek çok noktada şubeler açarak benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu