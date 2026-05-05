Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, güzellik merkezlerinde "indirim" vaadiyle vatandaşları kandırıp banka hesaplarını boşaltan organize bir suç örgütü çökertildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu 14 şüpheli yakalandı.

"CAZİP KAMPANYA" TUZAĞI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Süleymanpaşa ilçesindeki bir güzellik merkezinin yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, yoldan geçen veya ilanları gören vatandaşları "uygun fiyatlı kampanya" vaadiyle içeri aldıkları, ardından karmaşık sözleşmeler imzalatarak yasal kıskaca aldıkları belirlendi.

İŞLEM SIRASINDA ŞİFRELERİ ÇALDILAR

Dolandırıcılık şebekesinin asıl yöntemi müşteriler işlem gördüğü sırada ortaya çıktı. İddiaya göre şebeke üyeleri; müşterilerin mobil bankacılık ve kredi kartı şifrelerini gizlice ele geçirerek, bu hesaplar üzerinden kendi hesaplarına yüklü miktarda para transferi gerçekleştirdi. Şebekenin bu yöntemi Elazığ'dan İstanbul'a kadar pek çok şubede organize şekilde uyguladığı tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

MASAK raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından; Tekirdağ, İstanbul ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sim kart ve şirket evrakı ele geçirildi.

Market çalışanı yüzüne yağ çözücü sıkmıştı: O kediden haber var

ORGANİZE FAALİYET AĞI

İncelemelerde şebekenin Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale, Niğde ve İstanbul'un Silivri ilçesi gibi pek çok noktada şubeler açarak benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)