İstanbul zirveyi bırakmıyor: 13 ilde ise henüz hiç AVM yok

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan "2026 Gayrimenkul Piyasası" Raporu ülkemizdeki alışveriş merkezlerine dair güncel verileri ortaya koydu. 2025 yılı sonu verilerine göre Türkiye genelindeki toplam avm sayısı 465'e ulaşırken yeni yatırımlardaki artış hızının geçmiş yıllara oranla belirgin bir şekilde düştüğü gözlendi.

Son 1 yılda sisteme dahil olan kiralanabilir alan miktarı yaklaşık 85 bin metrekarede kalarak yüzde 1'in altında bir büyüme kaydetti.

TOPLAM KİRALANABİLİR ALAN 14 MİLYON METREKARE SINIRINA DAYANDI

Sektördeki kontrollü büyüme süreciyle birlikte toplam kiralanabilir alan miktarı 13,9 milyon metrekare olarak hesaplandı. Uzmanlar son on yıllık süreçte genel artış trendinin korunduğunu ancak son 3 yılda yeni yatırım temposunun yavaşladığını vurguluyor.

Nüfus bazlı yoğunluk verilerine bakıldığında İstanbul bin kişi başına düşen 329 metrekarelik alanla zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

DEV ŞEHİRLER LİSTEDE BAŞI ÇEKERKEN 13 İLDE HENÜZ AVM BULUNMUYOR

Şehir bazlı dağılımda 134 merkezle İstanbul liderliğini sürdürürken Ankara 41 ve İzmir 27 işletmeyle takipte kalıyor. Antalya 20, Bursa ise 17 projeyle listenin üst sıralarında yer alıyor.

Diğer yandan Amasya, Ardahan, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Sinop ve Tunceli'de halen modern anlamda bir alışveriş merkezi yatırımı bulunmadığı belirtiliyor. Muğla ve Kocaeli 12, Aydın 10, Konya 9, Tekirdağ ve Mersin ise 8'er adet AVM ile listedeki yerini alıyor.