İzmir'de 13 ilçede elektrik kesintisi: Saatler ve mahalleler açıklandı
24 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
24 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in 13 ilçesinde 28 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
24 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balçova
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Teleferik Mahallesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan Mahallesi - 1620/5., 2181/10., 1620/15., 1615/7., 2181/11., 2195/5., 1615/15., 1615/16., 1615/17., 1620/12., 1620/4. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:30 - Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Cengizhan Mahallesi - 2193., 1620/39., 1620/12., 1615/8., 1615/11., 2195/7., 2193/1. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Osmangazi Mahallesi - 567/6., 567/5., 567/4. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ayvatlar Mahallesi - Ayvatalar Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:29 - Süre: 7 saat 59 dakika
- Konum: İsmailli Hacılar Mahallesi - Hacılar Köyü İç Yolu, Hacılar İsmaili Bucağı Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bergama
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:20 - Süre: 7 saat 50 dakika
- Konum: Yukarıbey Kaplan Mahallesi - Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beydağ
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: Aktepe Mah. - Aydın Sokak, Hacı Kırlı Caddesi, Köprübaşı Mevkii Sokak, Stadyum Yolu Sokak / Atatürk Mah. - Nazilli Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana Mahallesi - 1710/4., 1710/2. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana Mahallesi - 1710., 1710/2., 1710/5., 1711/3., 1711/4., 1711/5., 1776. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: İnönü Mahallesi - 748., 743/4., 743/2., 743/1., Ersoy Caddesi, 749., 750., 751., 751/1., 752., 760., 761., 736., 739., 740., 741., 741/1., 743., 744. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Zafer Mahallesi - 2360., 2342., 2316., 2373., 2372., 2374., Turgut Özal, 2341. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 16:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Balatçık Mahallesi - 8915/5., 8950/5., 1671/1., 8788., 8788/2., 8788/6., 8915., 8915/1., 8915/2., 8915/4., 8915/6., 8915/7., 8916., 8915/8. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiğli
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 16:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi - 9107., 9102/1., 9102., 9101., 9015., 9014., 9012., 30 Ağustos Caddesi, 9001., 9003., 9007., 9008., 9010., 9015/2., 9017., Harmandalı Caddesi, Gazi Sokak, Dostluk Caddesi, 9108/2. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 16:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Örnekköy Mahallesi - 7459., 7429., 7427., 7425/1., 7425., 7421., 7420., 7418., 7421/2., 7417., 7401., 1847/4., Baş Pehlivan Karaali Caddesi, 7462., 7461., 7460. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kınık
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Cumalı, Fatih (Kırlar Küme Evleri), Hamzahocalı Mahalleleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Ahmetbeyli Mahallesi - 4117., 4118., 4119., 4123., 4125., 4127., 4131., 4133., 4137., 4139., 4068., 4072., 4074., 4076., 4078/1., 4082., 4084., 4086., 4089., 4095/1., 4097., 4098., 4147., 4149., 4153., 4155., 4157., 4159., 4165., 4167., 4169., 4173., 4177., 4179., 4181., 4183., Nation Caddesi, 4110., 4109., 4141., 4103., 4161., 4135., 4080., 4121., 4100., 4163., 4102., 4099., 4171., 4093., 4095., 4087., 4091., 4175., 4107., 4129., 4070., 4101., 4104., 4106., 4111., 4066., 4112., 4113., 4115., 4116. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Ahmetbeyli Mah. - Claros Bulvarı, 4053., 4001., 4003., 4004., 4005., 4008., 4009., 4010., 4011., 4012., 4013., 4014., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4021., 4022., 4024., 4025., 4026., 4027., 4028., 4030., 4031., 4032., 4034., 4035., 4036., 4036/1., 4037., 4039., 4040., 4041., 4042., 4043., Ahmet Piriştina Caddesi, 4029., Ahmetbeyli Sahil Caddesi, 4044., 4045., 4046., 4047., 4048., 4049., 4050., 4051., 4052., 4054., 4055., 4056., 4058., 4059., 4060., 4062., 4065., 4067., 4069., 4071., 4073., 4077., 4078., 4081., 4083., Işıklı Klaros Caddesi, Maydonoz Sevgi Yolu Sokak, Nation Caddesi, Özdere İzmir Caddesi, 4023. Sokaklar / Çakaltepe Mah. - 7325., 7320., 7302., 7317., 7306., 7308., 7312., 7310., 7300/4., 7300/8., 7303., 7318., 7336., 7314., 7300/11., 7300/3., 7335., Yukarı Çakaltepe Yolu, 7304., 7311., 7305., 7319., Orta Küme Evleri, 7300/6., 7300/7., 7335/1., 7321., 7300/10., 7300/2., 7300/9., 7313., Palamutarası Küme Evleri, 7300/1., Çakaltepe Küme Evleri, 7301., 7300/12., 7334., 7317/1. Sokaklar / Çile Mah. - 7455., Ova Sokak, 7457., 7459., 7451/1., Mersin Sokak, 7458., Bırandamı Sokak, Fatih Sultan Sokak, 7453., 7452., 4048/1., 7451., Gazi Mustafa Paşa Caddesi, Cennet Sokak, Dedealtı Sokak, 7456., 7454. Sokaklar / Gölova Mah. - 7604., 7605., 7607., 7608., 7606., 7609., Gölova Sokak, 7610., 7611. Sokaklar / Ataköy Mah. - 5623. Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 15:15 - Süre: 6 saat
- Konum: Cevizalan Mahallesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Mursallı Mahallesi - Celal Bayar Caddesi, Anacık Çeşmesi Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:15 - 16:15 - Süre: 6 saat
- Konum: Mescitli Mah. - Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri / Ovakent Mah. - Mescitli Köyü Yolu, Köleoğlu Küme Evleri, Dutlukuyu Küme Evleri / Bademli Mah.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Zeytinköy Mahallesi - Kazan Göl Sokak
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Kalabak Mahallesi - 3257., 3319., 3328., 3265., 3264/2., 3264/1., 3264., 3262., 3330., 3016., 3340., İzmir-Çeşme Otoyolu, Muammer Aksoy Caddesi, Kocadağ Sokak, 3352., 3350., 3310., 3300/6., 3300/1., 3344., 3270., 3268., 3267., 3266., 3346., 3342., 3306., 3263., 3332., 3264/3., 3320., 3334., 3249., 3300., 3311., 3259., 3336., 3338., 3260., 3258., 3248/1., 3300/2., 3326., 3252., 3253., 3300/3., 3360., 3348. Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Kalabak Mahallesi - 3304., 3285., 3286., 3280., 3300., 3272., 3271., 3277., 3277/1., 3251., 3254., 3255., 3256., 3258., 3269., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3277/2., 3281., 3282., 3283., 3284., 3287., 3298., 3299., 3301., 3302., 3302/1., 3305., Neyzen Tevfik Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi Sokaklar
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli Mah. - Cumhuriyet Caddesi, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Caddesi / Uzunkuyu Mah.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 11:00 - Süre: 30 dakika
- Konum: Uzunkuyu Mah. - İnönü Caddesi, Kuşalan Küme Evleri, İstiklal Caddesi, Ardıç Sokak, Bağlar Sokak, Atatürk Caddesi, Birgi Yolu, Çeşme Yolu Caddesi, 7651., 7520., 7650., 7652., Köyüstü Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri, Kızıl Çam Küme Evleri, 7501. Sokaklar / Zeytinler Mah. - Şehit Özkan Elçi Sokak, Öztürk Sokak, Kurtuluş Caddesi, Mustafa Ercan Sokak, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ali Caner Sokak, Kenan Erdiç Sokak, 14 Eylül Caddesi, 7601., 7600., Şehit Mehmet Caner Sokak, 7604., 7602. Sokaklar / Zeytineli Mah. - Sahil Caddesi, Narlıkuyu Küme Evleri, Köyaltı Küme, Cumhuriyet Caddesi / Birgi Mah. - 7506., 7507., 7500., Köyiçi Mevkii Küme Evleri, İzmir Çeşme Yolu, Çimen Sokak, 7513., 7510., 7511., Karaçam Küme Evleri, 7519., Petunya Sokak, Begonvil Sokak, 7509., Harmanyeri Küme Evleri, 7504., 7505., 7516., Çetin Sitesi Küme Evleri, Savran Kule Küme Evleri, Köyiçi Caddesi Sokaklar / Barbaros Mah. - Doktorlar Sitesi Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 24.04.2026 Cuma
- Saat: 16:00 - 16:30 - Süre: 30 dakika
- Konum: Uzunkuyu Mah. - İnönü Caddesi, Kuşalan Küme Evleri, İstiklal Caddesi, Ardıç Sokak, Bağlar Sokak, Atatürk Caddesi, Birgi Yolu, 7651., 7520., 7650., 7652., Köyüstü Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri, Kızıl Çam Küme Evleri Sokaklar / Birgi Mah. - 7506., 7507., 7500., Köyiçi Mevkii Küme Evleri, İzmir Çeşme Yolu, Çimen Sokak, 7513., 7510., Çeşme Yolu Caddesi, 7511., Karaçam Küme Evleri, 7519., Petunya Sokak, Begonvil Sokak, 7509., Harmanyeri Küme Evleri, 7501., 7504., 7505., 7516., Çetin Sitesi Küme Evleri, Savran Kule Küme Evleri, Köyiçi Caddesi Sokaklar / Barbaros Mah. - Doktorlar Sitesi Küme Evleri / Zeytinler Mah. - Şehit Özkan Elçi Sokak, Öztürk Sokak, Kurtuluş Caddesi, Mustafa Ercan Sokak, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ali Caner Sokak, Kenan Erdiç Sokak, 14 Eylül Caddesi, 7601., 7600., Şehit Mehmet Caner Sokak, 7604., 7602. Sokaklar / Zeytineli Mah. - Sahil Caddesi, Narlıkuyu Küme Evleri, Köyaltı Küme, Cumhuriyet Caddesi
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
24 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kiraz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
24 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta