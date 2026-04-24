Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Çukurova'da geçen yıl yaşanan kuraklık tablosu yerini bol yağışlı ve verimli bir sezona bıraktı. Çiftçilerin alternatif ürün arayışına rağmen 1 milyon dekarın altına düşmeyen buğday ekim alanları bu yılki yağış miktarıyla yeniden canlandı. Bölgede geçen üretim sezonunda yaşanan gerileme yerini yüksek rekolte umuduna bıraktı.

GEÇEN YILIN TOPLAMINI SADECE BİR AYDA GERİDE BIRAKTI

Geçen yılın ilk dört ayında metrekareye 50 kilogram dahi yağış düşmeyen bölge tüm yılı toplam 213 kilogram yağışla kapatmıştı. Bu yıl ise sadece ocak ayında metrekareye düşen 237,4 kilogramlık yağış miktarı geçen yılın yıllık toplamını tek başına aşmayı başardı. İlk 4 aylık periyotta metrekareye ortalama 680 kilogram yağışın düşmesi tarımsal üretim için stratejik bir kazanım sağladı.

BUĞDAY ÜRETİCİSİ RAHATLADI

Artan yağışların uzun yıllar ortalamasını geride bırakması özellikle stratejik öneme sahip buğday üretiminde beklentileri en üst seviyeye çıkardı. Çukurova'nın verimli topraklarında yükselen nem oranı bitki gelişimini olumlu etkilerken çiftçiler yüksek verim senaryolarına odaklandı. Bereketli geçen bu sezon bölge ekonomisi ve gıda güvenliği açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

"TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE CİDDİ BİR VERİM BEKLİYORUZ"

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye'de 2025 sonbaharının biraz kurak geçmesi nedeniyle üreticinin geçici bir moral bozukluğu yaşadığını söyledi.

Son aylarda etkili olan yağışların buğday ekimi yapan çiftçilerin de verim konusunda umudunu artırdığını belirten Bilgiç, "Bu sene inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde ciddi bir verim bekliyoruz. Türkiye ortalamasındaki verim 250 kiloysa inşallah bizim buradaki verimimiz 450-500 kilogramları bulacak." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, havaların serin gitmesi nedeniyle buğday hasadının biraz gecikmesini beklediklerini ifade etti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da bu yıl yağışların yeterli olmasıyla buğdayın ekiminden başak çıkarma sürecine kadarki dönemde iyi beslendiğini ve bunun da verime yansımasını beklediklerini dile getirdi.

İLK BUĞDAY HASADI ADANA'DAN

Kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıllarda buğdayda verimin dekara 400 kilogramların altına kadar düştüğünü anlatan Doğru, bu yıl ise yağışlarla verimin çiftçinin yüzünü güldürmesini beklediklerini söyledi. Doğru, yılın ilk buğday hasadının Adana'dan yapıldığını ve piyasanın da buradan belirlendiğini belirtti.

Çiftçi Mahmut Yalçın da son 2 yıldır kuraklıktan dolayı buğdayda istedikleri verimi alamadıklarını, bu sezon ise yağışlarla umutlarının yüksek olduğunu aktardı. (AA)