Çiftçinin yeni altın madeni: Bir kez ekiliyor 20 kez toplanıyor

Tarım sektöründe artan üretim maliyetleri üreticileri daha az giderle daha çok verim alınabilen alternatif ürünlere yönlendiriyor. Düşük maliyeti ve hızlı hasat süresiyle dikkat çeken ıspanak son dönemin en gözde tarım ürünü haline geldi.

Diğer sebzelerin aksine tek bir ekimle sezon boyunca kazanç sağlama imkanı sunan bu ürün "kes-büyü" yöntemiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

KESİNTİSİZ HASAT YÖNTEMİYLE MALİYETLER DİBE ÇEKİLİYOR

Ispanak üretiminde uygulanan yeni teknikler geleneksel kökten sökme yöntemini rafa kaldırıyor. Bitkiyi köküyle sökmek yerine sadece yapraklarını toplayan üreticiler aynı kökten defalarca verim alabiliyor. Uygun hava şartları sağlandığında yıl içinde aynı bitkiden 20’den fazla kez biçim yapılabiliyor.

İlk ekimin ardından yaklaşık bir ay içinde satışa hazır hale gelen ürün işletme sermayesinin de hızla geri dönmesini sağlıyor.

BABY ISPANAK RAFLARIN VE ÜRETİCİNİN YENİ GÖZDESİ OLDU

Türkiye’de hem taze tüketim hem de sanayi tipi dondurulmuş gıda sektöründe ıspanağa olan talep her geçen gün artıyor. Pazar ve marketlerde sürekli alıcı bulan bu sebze üreticiye düzenli bir nakit akışı imkanı tanıyor.

Özellikle son dönemde popülerliği artan baby ıspanak türü daha kısa sürede toplanması ve kilogram bazında daha yüksek fiyattan satılmasıyla katma değeri en yüksek ürünler listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

SERİN İKLİMİN BEREKETİ TARLAYI BOŞ BIRAKMIYOR

İlkbahar ve sonbahar aylarının serin yapısına uyum sağlayan ıspanak minimum bakım ile maksimum gelişim gösteriyor. Organik açıdan zengin topraklarda büyüme hızı iki katına çıkan bu bitki kısa üretim döngüsü sayesinde tarlanın verimli kullanılmasına olanak tanıyor. Üreticiler ıspanak hasadının ardından aynı araziyi yıl içinde farklı ürünler için de değerlendirerek tarladan aldıkları toplam karı artırabiliyor.